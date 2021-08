七師傅普渡眾生　打救你條眉

風水師七仙羽近來爆紅,主持的節目《七救星》在ViuTV播出,節目效果做到十足,風格輕鬆搞笑。七師傅在節目中拯救不同嘉賓,用盡不同的風水法寶為他們開運。而日常生活中,眉毛是面相中重要的一個部分,七師傅話齋八字眉或眉尾向下傾斜就會陰氣沉沉帶來衰運,眉毛畫得醒目濃密就會有陽氣!眉形化得符合自己面形,既可以提升自己的運氣又可以加印象分。七師傅今次就親身去試吓整靚眉毛,仲教大家用眉妝開運。

眉毛是影響五官和妝感的關鍵,有些人眉毛太過茂盛,有些人眉毛太淡,造成了眉毛生硬不自然、兩邊眉毛不對稱等問題,所以需要修剪和畫眉毛。人的眉形有眉頭、眉峰和眉尾3個部分,以自己的鼻翼兩側為據點,用眉筆向上垂直延升一條水平直線向上畫眉頭、通過鼻翼和眼珠的延伸斜向上畫眉峰、以鼻翼和眼尾的位置斜向上畫出眉尾,這樣就能初步為自己的眉形定位。之後用修眉刀修剪定點以外雜亂的眉毛,然後以眉膏或眉筆填滿缺少眉毛的部分,就能打造出美眉。不過新手切記不要下手太重,否則就會畫得又粗又黑像蠟筆小新的眉毛。美眉專家建議畫眉的時候用一個手指蓋住眉頭不要畫,之後再用眉筆在眉頭的地方輕輕畫一條條眉毛製造毛流感,這樣的眉毛既自然又醒神吸引。

除了掌握畫眉技巧,如何挑選合適的眉妝產品也相當重要!美眉專家指出:眉毛稀疏的人適合用眉筆,而眉筆也是新手最易上手的工具,幾乎每個眉妝品牌都會出眉筆,所以很容易找到適合自己的色號。通常眉筆有雙頭,筆可用來畫出利落線條,刷可用來刷出柔和漸變顏色。

至於已熟悉畫眉基本功的,就可利用染眉膏、眉粉勾勒眉形,並配合眉毛刷一同使用,令上色及定型效果更好。近日全新登場的benefit POWmade拋「眉」弄眼持久眉膏,能夠持久妝效36小時,簡單封好就可以維持不風乾6個月,配合為POWmade而設的專業雙頭斜角眉掃一同使用,可畫出細長且乾淨的眉尾線條。其方便易用及持久防汗不暈染的優點,連七師傅也大力推薦,認為是女生塑造開運眉妝的好幫手,如再加上獨特的拋媚眼動作,更分分鐘可化身萬人迷,引死身邊男孩。

同場加映:其他美眉好幫手

除benefit這款全新眉膏外,今季也有多款眉妝產品登場。例如KANEBO推出的立體美型眉筆,就1支結合眉筆與眉刷功效,質感柔滑顯色,能輕鬆勾畫自然眉毛形態,適合不同眉形,尤其是化妝新手使用。另備有5色選擇的MAKE UP FOR EVER Aqua Resist防水立體染眉膏,也極易上色且具備持久防水抗汗功效,配合45°刷頭設計,可輕易打造美眉,展現個人型格。