曾經係2NE1門面擔當　36歲Sandara靠食防腐劑保童顏？

韓國女團2NE1於2009年5月憑單曲《Fire》出道，曾推出《I Don't Care》、《Can't Nobody》、《Lonely》及《I Am The Best》等多首Hit歌，組合於2016年11月解散，其中Sandara於2NE1解散後與YG事務所續約至今年5月，她暫時未與其他事務所簽約，正以個人身份活動。

Sandara曾是隊中的「門面擔當」，雖然她今年已經36歲，但靚樣依然拍得住不少現役女團成員，令人很好奇她如何保養，她就曾於節目中自爆凍齡秘訣原來是靠食防腐劑！她去年在節目《深夜正式演藝》中笑指知道自己長得年輕，並指秘訣原來是防腐劑：「我好鍾意食即食麵同快餐，防腐劑應該就是秘訣吧！」她笑指自己的口味就似小學生，身邊的朋友都說她因為食得多防腐劑，才可以Keep住靚樣。

不過其實Sandara平時十分注重保養，對扮靚很有研究的她曾主持多個美容節目，她曾透露平時一有時間就會自己做面部按摩，而她平時亦經常在社交網介紹護膚品，吸引不少女生爭住試。