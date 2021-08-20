傳2年前秘密做老竇！吳亦凡收埋白富美E奶未婚妻？

內地男星吳亦凡最近因涉嫌強姦罪而被正式拘留，事件一波未平一波又起，傳出佢2年前秘婚生仔！有網民指吳亦凡並非單身，兩年前正值事業高峰期時，的確有位未婚妻，對方係母親自欽點嘅白富美女生，清華大學出身，之後再去北京大學光華管理學院讀碩士，但為咗吳亦凡去做影音平台實習生，更指兩人大概喺2018或2019年有咗小朋友，但並非該女子所生，而係到外國搵代孕。不過佢喺2019年曾公開喺節目《嚮往的生活》徵婚，有網民鬧佢厚顏無恥！

有人喺該女子社交網發現，行蹤同吳亦凡一致，其中去加州大學、巴黎行程都同吳亦凡當時嘅行程重疊，被推測係陪男方一同到國外工作。不過，吳亦凡2019年與女星秦牛正威傳出緋聞，女子漸漸刪除相關內容及打卡紀錄，並辭去影音平台實習生工作！而呢名女子更被網民人肉起底，家境富裕係重慶人，社交網名叫Joanna，曾喺網上晒出「北大光華」文件，並自從網紅都美竹爆出吳亦凡「選妃事件」後，佢就冇更新動向，但當有人留言畀佢「幸好你和吳亦凡分手了。」佢就回覆：「謠言呀姐妹。」至於被指曾喺美國夜店同吳亦凡同枱飲酒，佢就解釋：「只是有共同的朋友，所以一起喝酒。一起蹦迪時，被人拍了視頻。」

而佢嘅社交網有唔少火辣性感照，非常「胸」猛目測E Cup，有樣有身材有學識仲好有愛心，到鄉村教育學生，又帶同學到重庋進行教育探索，仲關心動物權益經常呼籲「領養代替購買」，網民都大讚佢由內靚到外，笑言唔怪得吳亦凡都會接旨娶佢！