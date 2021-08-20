【今年月餅真好味 III】豐富好玩 雅俗兼具應節禮盒

除了新款月餅口味，若然送禮的話，禮盒的造型和食物配搭也是考慮之一，不喜歡四四方方的月餅盒，今年就有很多特別的設計圖案、物料和造型，分分鐘可作收藏之用。另外，盒內除了置放月餅，還有不同的配搭，如矜貴茶葉、美味曲奇外，還有海鮮及糕餅等配搭，用來送禮夠晒得體。

美食拼配

海鮮美酒

一家人在中秋圍爐過節，菜式自然講究，美味海鮮配佳釀，即時令餐桌生色不少。時尚蟹麵專門店上三兩和韓國甜品品牌百味堂合作推出2款中秋賞月禮盒，「豪華酒醉海鮮中秋禮品套裝」內有招牌酒醉蟹粉醬、酒醉皇帝蟹腳、百味堂工匠月餅禮品套裝和Prosecco。另一款重量級的「至尊酒醉海鮮中秋禮品套裝」，除有上述2款海鮮和月餅外，還有酒醉北海道蝦夷鮑、酒醉西班牙紅蝦及香檳，而且提供宅送服務，讓大家在中秋佳節食餐好。（8月29日開始送貨）

人氣小兔

中秋代表人物，除嫦娥還有玉兔，Valérie Pastry新出的九件裝限量珍藏版月餅禮盒，請來本地設計師繪畫「香港小兔」，寓意為家人送上祝福。內裏有流心奶黃和新出的流心伯爵茶月餅，隨盒亦有「茶澤」的桂花烏龍和日月潭紅茶，配以軟滑的流心月餅，感覺剛好。（8月22日開始換領）

極品古茶

每次吃得飽飽滯滯，老人家都會建議來一壼熱茶消滯。中環「福和雍」點心茶館推出的月餅茗茶禮盒，以陳皮豆沙月餅配千年茶山老曼娥古樹極品普洱茶或嘉慶二十四名茶梧州六堡茶。雲南省布朗山的老曼峨寨子有過千年出產茶的歷史，這款古樹極品普洱濃烈醇厚，餘韻猶長。另一款六堡茶，於清朝嘉慶時被列為全國24名茶之一，茶湯紅亮、入口純爽，有持殊的檳榔味。兩款茶用來配陳皮豆沙月，相得益彰。

中西甜點

每逢節日，外國人流行送朱古力，英國朱古力品牌Charbonnel et Walker推出的中秋節朱古力及月餅禮盒，酒紅色的包裝內除有皇玥經典流心奶黃月餅，還有品牌的松露黑朱古力。中西合璧的甜品匯合，提升整個品味過程。（8月23日開始換領）

日式風味

香港人對日本美味一向零抵抗力，當地的甜點更相當更歡迎，飲食集團株式會社推出的中秋節禮盒就有以日式甜點作主角，包括焙茶白豆蓉月餅、柚子白豆蓉月餅、和三盆曲奇、綠茶粒粒曲奇和扭紋條，內裏還有日本山本山茶包，吃小甜點來一口日本綠茶，平衡甜度。（9月10日開始換領）

時尚加密名畫

近年流行虛擬貨幣和各式各樣的數碼作品，應用亦可以很廣泛。尚飽今年推出2款加密中秋禮盒，加密尊尚月餅禮盒內裏有南非鮑魚或松露流心奶黃月餅配畢加索畫作的Bitcoin紀念相架，內含約1/638個Bitcoin（2021年8月1日價格計算），客人可用作留念又或掃描相架的QR Code，輸入密碼存取Bitcoin。NTF貴州茅台禮盒則有4款選擇，盒面以畢加索、梵高或莫奈名畫裝飾，禮盒上鑲有NFT公牛造型飾牌，內有不同名畫元素，客人同樣可以選擇用來珍藏或於網上自由交投。盒內還有茅台、即食南非鮑魚，可邊吃邊欣賞名畫。

荷蘭萌兔

中秋故事裏的玉兔，多是白雪雪的小兔子，本地雪糕乳酪雪糕店Smile Yogurt和GoodieShopHK則選擇荷蘭品種，推出超萌的MiFFY月餅禮盒，除了鳳梨和奶黃月餅印有MiFFY造型，MiFFY雙層月餅禮盒印滿公仔圖案，內裏有2款口味月餅外，還有3款口味的10厘米巨型曲奇、懷舊燈籠和防水的雙面日式手挽袋 ，粉絲必搶。（9月6日開始換領）

糅合港韓

香港有不少哈韓迷，想試韓式月餅亦有計，韓燒餐廳炑八就自家設計了港韓特色的月餅（數量有限，售完即止），一盒有8個，有2個港味經典金黃奶黃月，及2個全新的無花果月餅，以及4個韓式月餅，分別是紅豆及芝麻餡。外盒以不同月相，如眉月、上弦月、凸月及圓月等設計而成，寓意「月缺月圓，月滿在中秋」的團圓意義。由即日起選購品牌月餅，每盒附送8張炑八優惠券，有午市熟食及燒肉免費優惠券及晚市消費折扣優惠，抵！（9月6日至22日換領）

獨特設計

亮燈魔法寶盒

近年流行敲敲蛋糕，這個元素也可融入中秋，尖沙咀創意創意藝術糕餅店Bombshell和國金軒聯乘推出限量版花好月圓節慶禮盒，以環保物料製作的魔法寶盒，打開後會亮燈，上層是牛奶朱古力的立體魔法月亮配玉兔和蓮花，輕敲後會發現星星月亮造型製作的小點，下層是迷你奶黃月餅，造型驚喜又夢幻。（3日前預訂）

再生木盒

環保是現今一大走勢，很多天然物料都可重用，Wisdom of Living和本地木工藝術單位Start From Zero合作打造限定的「Moonbox」，盒子選用再生松木製造，表面雕刻圓月，內裏放置了松露果仁和煙熏果仁月餅，配內附的煙熏味威士忌，相當匹配。另外盒子可以變身成小餐桌，內裏還有免插電擴音座、不銹鋼威士忌杯及漏斗，以及可重用器皿，興之所至，拿著小木盒去郊遊賞月食月餅，更有情調。（9月15日或之前送貨）

靚盒變燈籠

富豪酒店集團今年推出限定版「花好月圓」燈籠月餅禮盒，將平凡的月餅盒打造成可循環再用的精緻燈籠連儲物盒，環保與實用兼備。一輪明月映蓮花的圖案配上中式鏤空設計，融入色彩繽紛的燈籠盒子之中，為節日添上一點趣味。燈籠內置4格儲物盒及充電式LED燈，更備有金色繩子作手挽，內置4個月餅，有雙黃白蓮蓉及雙黃黃蓮蓉口味，與另一半提着燈籠月下漫步，細味花好月圓的溫馨時刻。即日至8月31日前於酒店或網上商店預購，更可享早鳥優惠低至58折。

穿梭月亮與紐約

誕生於紐約的殿堂級糕餅大師Dominique Ansel，其餅店當文歷餅店by Dominique Ansel今年推出「乘月到紐約月餅禮盒」，除去年大受歡迎的手工伯爵茶奶黃月餅外，今次更有經典奶黃月餅，兩款口味共6件，而盛載的是閃亮水晶球，精緻禮盒內盡是紐約名勝剪影，包括自由女神像、布魯克林橋橋、紐約獨有的黃色的士等。按下燈掣更可照亮紐約市的夜空；拉出水晶球底部的抽屜即見月餅。

歎啡小熊

除了兔仔，可愛的小熊也粉墨登場，Ralph's Coffee在今個中秋推出的月餅禮盒，內有奶黃流心和咖啡流心月餅，最特別是禮盒以經典的Polo Bear作設計，熊仔身穿條紋恤衫、針織領帶、品牌帽子和牛仔褲，再加一條圍裙和熱咖啡，造型搶眼。（8月22日開始換領）

中式小桌

中式建築源遠流長，典雅有心思，香港瑞吉酒店今年除推出全新的迷你集糖果仁月餅，禮盒亦花了心思，以中菜廳的傳統涼亭設計作靈感，禮盒顏色以褐灰色、灰色及啡色配朱砂紅漆，感覺傳統，盒蓋打開後隨即可變成一張小桌子，精巧設計和中式建築很有共鳴。（8月26日開始換領）

環保設計

買月餅，禮盒的物料也是重點之一，香港瑰麗酒店今年推出不同款式的月餅系列，除了自家製作，還有和大師姐合作推出瑰麗限量品味月餅禮盒，內有「香港情懷」雙黃黃蓮蓉欖仁月餅、瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶黃月餅和立山茶蓮蓉月餅。值得留意是以100%再生紙製作環保包裝，禮盒內還有可循環再用的發光燈籠，更添意義。（8月23日開始換領）

縷空禮盒

龍島為佳節、由即日起推出應節的「圓滿中秋朱古力月餅禮盒」，縷空三層精巧禮盒盛載住8粒經典及節日限定雜錦朱古力系列，包括Prestige 1976（73%純黑軟心朱古力）、抹茶軟心朱古力、烏龍茶軟心朱古力及茅台酒心朱古力等，另有全新的朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。既可品嘗品牌經典的朱古力風味及全新口味月餅之餘，食完仲可以當儲物盒或首飾箱，一次過滿足多重願望。

小朋友及粉絲之選

奇華今年首次與LINE FRIENDS合作，推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」4個裝（附送環保袋）及單個裝，飾有色彩繽紛LINE FRIENDS鐵盒盛載住印有可愛的BROWN & FRIENDS朋友仔頭像造型的奶黃月餅，如即日至9月12日期間於網店選購優惠套裝，獲「專享價」之餘，更可獲贈LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY精選禮品包括UV雨傘及冰感毛巾，粉絲及小朋友都Buy！

電影主題

土炮餅店四喜麵包西餅今年以玩味十足的懷舊電影海報作主題，月餅盒印上搞鬼海報之餘，亦推出「半生餅」的五仁雙黃月餅，又有人氣的花生醬奶黃月餅及伯爵茶味奶黃月餅，也有傳統的雙黃白蓮蓉、奶黃及雙黃紅豆沙月餅。即日至8月26日更於K11開設期間限定店「迷你戲院售票處」，讓大家率先預覽月餅盒新設計、預售月餅券等。（8月28日起分階段換領）

花茶好搭配

今年好生養茶推出的「中秋團圓禮盒」好搞鬼，一盒多款養生茶，包括桂花雪梨茶、皇牌氣血茶、石斛花胎菊、祛濕降脂茶、黑豆赤小豆薏米茶和蘋果美顏茶等，以夢幻藍色盛載，超有心思。講咗咁耐，點解無提月餅？因為這個禮盒專為大家品嘗月餅時沖泡獨特花茶搭配之用，解膩又美顏，仲非常應節，一舉多得；更設早鳥優惠呢！