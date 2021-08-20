周柏豪老婆再生B淨係請咗10幾個鐘假：感動到喊

藝人周柏豪日前突然報喜宣布太太為他誕下細仔，三年抱兩，成功湊個「好」字，今日（20日）他在醫院見記者分享喜悅，透露太太在疫情下懷孕都有壓力，幸好大女陪住，屋企氣氛好好。他又透露不是特登收埋再有BB的消息：「其實我從來冇收埋，只係疫情少咗出街，老人家唔想大肆周圍講，屋企人、同事、朋友都知嘅，但大家都好保護我哋冇特別講。」他又表示今胎是計劃之內，問到可想追多個？他笑言：「大家都想我追，但攰啦，同埋會分散咗對家姐同細路嘅注意力，依家兩個就夠。（仲要湊夠「好」字？）好感恩，太太都覺得夠啦。」

問到現湊兩個可感吃力？ 他表示：「Suppose就唔吃力嘅，但我呢排拍劇就會時間難分配啲，惟有瞓少啲。」問到可會停工湊B？他則謂：「拍完劇之後會有其他工作安排，嚟緊10月、11月都可能要去第二度拍劇。」他又透露今次生仔都只是請了10多個鐘假：「8月17號生嗰日淨係請咗10幾個鐘陪太太留咗一晚，因為拍劇好趕，又牽涉好多人。」他又謂有陪入產房及剪臍帶，BB出世時都有影相，笑言囝囝現較似自己：「下半截似我。」暫未改名，只叫弟弟。

他又謂大女都知道弟弟出世：「半年前已經同佢講話送個BB畀佢，出世後太太抱住個細路仔同好親近，佢開始都OK，但隔咗陣佢就有啲勞嘈，覺得咁耐未到我，之後都有教佢，跟住問佢飲唔飲奶，佢就話畀BB先，好乖好生性，我阿媽睇到喊。（你有冇喊埋？）有，出世嗰陣冇，但個人靜番諗到自己好幸福就有感動喊。」問到怎樣獎勵太太？他笑言：「冇特別，一開始已經畀晒佢，層樓都畀咗佢，依家會繼續努力做嘢，先有能力繼續落去。」