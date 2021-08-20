MIRROR吸2千粉絲︱Edan手揸Anson Lo底褲相：想攞番幾十萬

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）今早（20日）現身中環，為護膚品牌宣傳，吸引逾二千粉絲聞風而至迫爆現場，有人早於昨晚11時便到場霸位，大會則派出約50保安負責維持秩序。有指品牌出動約200萬誠邀合作，4子逗留1小時便穩袋酬金，吸金力十足！受訪時談到酬勞，4子異口同聲表示「唔知道」，當有記者指「最紅4強」時，姜濤搞笑謂：「我哋有紅又有白（身上Dress Code），今日邊個嚟都紅。（你哋搵得多，ViuTV同事分花紅喎。）有咩？分埋畀我哋啦，阿Jer（柳應廷）仲未請食飯喎，佢呢排都搵得多應該請啦。」

談到有粉絲等通宵，他們表示得悉有粉絲暈倒，姜濤着他們小心身體，Edan則表示：「唔好咁，其實仲有好多機會見到我哋嘅。」對於大家擔心他們工作過勞影響健康，Anson Lo 答：「粉絲工作時間仲長過我哋，因為佢哋要早一晚嚟。」他們坦言最近每天休息時間約3小時，但倘若沒那麼忙，一定會爭取休息時間。

對於被姜濤放「醜照」，Anson Lo相當大方：「冇嬲喎，都唔係第1次玩呢樣嘢，開玩笑啫。（有冇諗過報仇？）有，但係想留一線，驚我甫完大家仲有啲再勁嘅喺手機。」Edan接口說：「呢張都未算勁，大把呢啲相。」問到姜濤甫相是否幫Anson Lo新歌「不可愛教主」做宣傳，他笑答：「可以咁樣兜？係囉。」

他們又推說「醜照發起人」是Edan，他笑謂：「我係影咗好多啲相，因為我唔靚，想佢哋陪我一齊！（有冇離譜到影裸照？）咁又冇，有底線嘅，過幾年睇吓點先囉。」不過姜濤自爆參賽時被拍下「短褲床照」，Anson Lo年前與Edan及Jeremy去旅行，洗完澡行出洗手間更被Edan拍得底褲相，Edan打趣：「我諗住用嚟要脅佢攞錢，攞番幾十萬啦。」Anson Lo就有信心對方唔會甫相：「我唔信佢會甫出嚟囉。（考慮Delete晒啲肉酸相？）咁又唔得，過時過節或者生日用嚟睇吓都好。我上次手機冇晒儲存啦，都係因為咁咋，哈哈！」而姜濤即將投入處男電影演出，他表示：「最難得係終於學識咗踩單車，依家忙緊減磅，同花姐（經理人）輸賭1千幾百，希望我開工前能夠落番69KG，不過時間有啲迫，我擔心會輸，今日相信係開戲前最後一次公開活動。」而Edan則已投入劇集《iswim》拍攝：「我就需要增肌。（依家幾多舊胸肌？）唔好意思講，自己睇啦。」