全裸片段曝光！林夏薇露全股衝擊網民視覺

藝人林夏薇早前透露喺《七公主》有全裸戲份，實屬從影以來最大挑戰！不過因為電視尺度有限，所以大膽場面被刪減，只有大露背鏡頭！雖然電視睇唔到，但網上就有一刀不剪版，原汁原味大放送！

劇情講到林夏薇飾演嘅語嫣搵同佢一樣有情傷嘅「王男」徐榮，慶祝與亡夫嘅拍拖紀念日，林夏薇除晒衣物由浴室步出，鏡頭從下移上影，全裸嘅林夏薇先露腿，然後露出全股及露背，整個「八月十五」及股罅一覽無遺，她再踎低望住徐榮，希望與對方發生關係，不過憶及往事嘅徐榮喊晒口並拒絕，最後兩人相擁，場面性感又感性！

林夏薇今次豁出去大突破演出，連佢當時都話：「收到劇本，最擔心係呢場戲！」當得悉全裸戲要刪減時直言覺得可惜！不過好彩可以喺網上睇到，冇嘥到佢一番心機，連網民都不敢置信反問：「薇薇冇用替身？乜拍電視劇都去到咁盡。」、「電視史上好似冇乜試過女人露股！」雖然呢場戲令網民都轉移重點喺夏薇「身」上，但佢同徐榮嘅情感戲都大獲好評！

林夏薇接受訪問時，問到監製陳維冠（Joe）如何說服她拍呢場戲，作如此大膽演出？薇薇笑指全因對監製百分百信任：「拍之前都有同監製溝通，佢同我講會拍出淒美感；其實呢場戲係感人，唔係色情。」佢又指該場戲難度甚高，自己亦從未試過如此瘋狂黐膠紙防走光：「呢場戲做足晒打底，其實係着咗兩層褲，裏面着咗黑色嘅褲再着肉色褲包住，事前喺屋企亦已經試咗好多次，因為呢場戲相當難演，為免影響現場拍攝情緒，所以做足安全措施，等自己可以全神focus 喺場戲到；估唔到出到嚟嘅效果會咁逼真，自己都嚇一跳。」佢又話：「呢場難在唔單止要做好防走光措施，仲要有動作，情緒起伏又大，同時間徐榮都要感情爆發，所以會有好多位擔心。我事先喺屋企都試咗好多次，唔想因為擔心走光影響咗情感戲。」佢透露拍攝時也有盡快調整心情，因唔想徐榮被自己影響感到尷尬，並謂因兩人很快便投入角色，故拍攝近乎一take過完成，足見台前幕後功力！為咗不負林夏薇嘅演出，相關場口昨晚（20日）劇集播出後已迅即在myTV SUPER獨家「重生」，免費用戶有七天重溫時限，myTV Gold客戶則可以隨時重溫。