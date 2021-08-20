孖陳俞希演姊弟戀？AK@MIRROR：乜都可試吓！

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）和ViuTV一姐陳俞希（Hailey）出席九龍灣商場活動，吸引數百「生粉」（AK粉絲稱呼）到場，企滿商場兩層樓層，AK表示讀書時有選修家政，平日會做早餐，他與Hailey分別炮製鮮果乳酪和飲品，有「生粉」大叫好靚，AK表示在美國受訓時，吃過Ian和Jeremy煮的早餐，味道不錯，但對Edan的廚藝就不敢恭維。

提到他今日（20日）與MIRROR其他成員分道揚鑣出席不同活動，他表示大家有各自任務，他透露剛與Hailey拍了一個煮食節目。Hailey直言與AK同公司，卻無機會合作，建議不如開拍《大嬸的愛》，AK識做即說：「一定唔係大嬸，係都做我妹，我做哥。」

Hailey笑言可做「孖生姊弟」或「姊弟戀」，問AK現實有冇試過姊弟戀？他說：「未試過，拍拖多數會搵同年齡或細我少少嘅。」Hailey提議拍劇就可以試到，AK即說：「呢份工真好，乜都可試吓。」提到最近練美娟憑《大叔的愛》人氣急升，Hailey一姐地位有危機？她說：「呢個Title好有趣，一時話我一姐，一時叫我八婆，跳來跳去，自己無所謂，都係親切嘅稱呼，喺街有人叫我八婆會應，一姐個名唔係我自稱，都莫名奇妙，唔會介懷。」

首次唱Rap

另外，AK與Lokman的新歌《虎道門》及MV今日（20）首播，AK興奮表示二人很早已構思出歌，到終於面世感到十分開心，尤其他首次參與Rap填詞部分，由完全唔識開始，幸Lokman幫他不少，故甚有成功感：「入行前已經識Lokman，我哋係好兄弟。（對新歌有信心？）同事睇過MV都話好鍾意，希望今晚大家睇。」