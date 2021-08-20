Honda Odyssey EXV-H更寧靜更多防護

換上新面罩、頭尾燈和泵把設計的新版Odyssey，是自車系在2014年步入第五世代後的二度小改款。（胡振文攝）

擁有低車高兼強調駕駛樂趣的本田（Honda）Odyssey，一直以來走的路線都跟大路的廂形MPV大相逕庭 ，亦因此為既顧家又不想犠牲動感操控的車迷帶來不可多得的選擇。新抵港Odyssey是自車系在2014年步入第五世代後的二度小改款，不止換上新面罩、頭尾燈和泵把設計，內裝配備緊貼潮流所需，行車寧靜度更是提升不少。提供拍攝的7座版Odyssey EXV-H還標準配備Honda SENSING智能主動安全系統，令行車安全防護更趨全面。

為提升行車寧靜舒適性，廠方特別在減噪方面做多少少，包括為前及中排換上雙層玻璃， 並起用降噪設計輪圈。輸港的新Odyssey備有8座Odyssey EX-H及7座Odyssey EXV-H版，當中以後者(即拍攝車)的標準配備最為齊全。相較於8座版，7座版多配備Honda SENSING智能主動安全系統，有齊前方碰撞預警、主動車距調節定速巡航、車道維持輔助及道路偏離抑制系統，為行車安全帶來更全面保障。腳下降噪鋁合金輪圈亦比8座版的大1吋，達18吋，而且還要是別注黑色。中排木紋與鍍鉻裝飾兼有氣氛燈配襯，一對獨立大班椅附設小腿軟墊，可作前後及左右移動，隨時按需要靈活編排乘坐空間。其他如LED日間行車燈、三區恒溫冷氣及電動尾門連腳踢感應都是7座版先有。

規格表

車型：五門七座位MPV

引擎：直四i-VTEC

容積：2,356c.c.

最大馬力：175ps/6,200rpm

最大扭力：225Nm/4,000rpm

傳動：七前速CVT自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣式、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）實碟

車身體積：4,845×1,820×1,710mm（長×闊×高）