冰品跨畀聯乘 滋味又養顏
2021年08月20日 17:00
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天氣熱到一個點，企喺度都熱到出晒汗，呢個時候梗係嚟一杯冰品，好消暑降溫，最近就有兩個雪糕品牌不約而同跨界Crossover，攜手帶來令人驚喜嘅冰凍好滋味。
花蜜 × 意式雪糕
美國人氣人氣連鎖甜品店Gelato-go由即日起至9月30日、與全球第一大的UMF™麥蘆卡蜂蜜生產商COMVITATM合作，帶來季節限定嘅檸檬茶＋森林野花蜜意式雪糕，糅合各種純淨新西蘭森林花蜜兼帶有清新花香、質感軟滑延綿嘅新西蘭森林野花蜜配以Gelato-go茶香清甜的檸檬茶雪糕，淡淡茶香氣息中散發檸檬微酸，加上花蜜優雅甜味，送來新西蘭大自然嘅天然美味，令悶熱暑氣全消。
天然護膚品 × 希臘乳酪
另一間主打乳酪及甜品嘅Smile Yogurt就與源自希臘嘅天然護膚品牌KORRES合作，以希臘乳酪為主題，配合以食用級乳酪製作嘅護膚品，讓大家從內至外吸收希臘乳酪嘅活性益菌，打造神話式嘅健康護膚。是次推出的希臘乳酪杯，既可品嘗到有益健康嘅希臘乳酪之餘，更可獲KORRES希臘乳酪護膚體驗裝，從裏到外補充益菌，由內靚到外。此外，於KORRES選購乳酪系列產品折後滿HK$200，憑指定商店單據Whatsapp（https://wa.me/85266898916 ）登記，可獲Smile Yogurt乳酪美肌杯一杯，以及KORRES體驗裝一套。