冰品跨畀聯乘　滋味又養顏

天氣熱到一個點，企喺度都熱到出晒汗，呢個時候梗係嚟一杯冰品，好消暑降溫，最近就有兩個雪糕品牌不約而同跨界Crossover，攜手帶來令人驚喜嘅冰凍好滋味。

花蜜 × 意式雪糕

美國人氣人氣連鎖甜品店Gelato-go由即日起至9月30日、與全球第一大的UMF™麥蘆卡蜂蜜生產商COMVITATM合作，帶來季節限定嘅檸檬茶＋森林野花蜜意式雪糕，糅合各種純淨新西蘭森林花蜜兼帶有清新花香、質感軟滑延綿嘅新西蘭森林野花蜜配以Gelato-go茶香清甜的檸檬茶雪糕，淡淡茶香氣息中散發檸檬微酸，加上花蜜優雅甜味，送來新西蘭大自然嘅天然美味，令悶熱暑氣全消。

天然護膚品 × 希臘乳酪