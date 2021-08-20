無綫劇挑戰電視尺度　陳敏之床戰唐文龍慾火焚身最激

林夏薇在無綫新劇《七公主》露全股，非常踩界。其實無綫過往有不少藝人為了藝術而犧牲，演出時毫不錫身破格演出，意識大膽，挑戰電視尺度。

陳瀅

陳瀅在無綫劇《愛美麗狂想曲》中有破格演出，劇中她多次原諒出軌男友後終於死心，結果與上司蕭正楠擦出火花，她以黑色性感內衣上陣，晒Big爆上圍外，更大玩黑絲誘惑，搔首弄姿用腳情挑對方心口，場面震撼成為熱話。

陳敏之

人妻陳敏之演出《溏心風暴3》時毫不錫身，其中一場戲講述她未能忘記唐文龍，以雨水淋濕自己後跑到辦公室與對方理論，白色恤衫濕透解開衫鈕，露出黑Bra主動「獻身」，唐文龍欲拒還迎但身體最誠實用手觸摸她的胸脯，意識形態相當大膽。隨之慾焚身回家再戰，跑到浴室親熱激吻大戰一輪後再轉戰睡房，挑戰電視尺度。

吳卓羲

型男由吳卓羲與林峯主演的劇集《大唐雙龍傳》中飾演結拜兄弟，其中一場戲2人在湖中浸浴洗澡期間突然站起，他們背部全裸演出，白滑圓潤的「八月十五」盡入眼簾。事後吳卓羲表示：「我哋要遮穿崩，後面要影到Pat Pat，前面就搵個垃圾膠袋剪個三角形，再用大力膠紙黐住個三角形。」問到拍完如何搣走膠紙，他表示：「係要搵把剃刀剃毛，喺現場剃咗半個鐘呀！」