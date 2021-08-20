台灣電影之父李行離世　甄珍激動落淚：好難過

曾捧紅甄珍、林鳳嬌和秦祥林的「台灣電影之父」李行，昨晚（19日）因心肺衰竭，在台灣離世，享年91歲。李行1973年拍《彩雲飛》、《心有千千結》便兩度帶起瓊瑤熱潮，同時令甄珍成為文藝片女星，甄珍2013年獲頒金馬終身成就獎時，便把榮耀歸給李行。身在香港的甄珍，獲知恩師過世，激動到泣不成聲，無法接受，她接受訪問時說：「心裏真的好痛、好難過，而這場疫情連讓我們見最後一面的機會都沒有，回顧他的一生，他是一位偉大的電影工作者，帶領着台灣電影起飛，走向國際，也是承先啟後最重要製片和導演，在他的手上更是捧紅了無數的大明星！他的為人是那麼善良、耿直、見義勇為、工作嚴謹和負責任，真不愧為電影界的一代偉人。」並表示會永遠懷念和想念對方。

有近50年交情

甄珍與李行導演有近50年的交情，以往甄珍在台灣必定會相約導演聚舊，前年她舉行出道50周年經典展，也獲李導演在背後支持和協助，令她十分感激，去年甄珍又陪李行出席90大夀慶生。她透露昨晚（19日）不知何故，原本多月來自己的血壓都控制得很好，但晚飯後血壓突然升高到159，不久就便收到李導演過世的消息，感覺世事如奇。秦祥林也是經甄珍推介給李行導演，而接拍了《心有千千結》，自此改變秦祥林的命運。多位著名演員都拍過他執導的電影，包括鍾鎮濤在《小城故事》中擔正男主角，秦漢和張艾嘉等都因他的電影獲金馬獎。

李行導演對華語電影貢獻良多，經典作品包括有《養鴨人家》、《秋決》和《汪洋中的一條船》，曾獲三屆金馬獎最佳導演，更獲頒金馬獎終身成就獎等最高榮譽，直至1986年沒有再執導，但繼續為電影圈出力，他於2009創辦了「兩岸電影展」，多年來推動兩岸電影人來往交流。