﻿﻿【美女饕廚】居酒屋篇

今日為大家介紹一家位於大坑的居酒屋，是專門吃日式串燒，料理選用各種新鮮食材，師傅好認真地燒好每一串，撒鹽調味剛剛好，能充分發揮食材的新鮮度。

先來鮟鱇魚肝，味道十分細膩軟滑，配上較淡口的醬油和柚子醋，上面鋪上葱花，令整體完全没有肥膩感，更能提升魚肝自身的甘香味道。

之後是燒豆腐，外層燒至焦脆，裏面能保持豆腐的滑嫩鮮香，好吃。活燒北寄貝，完全煮熟，肉質柔軟，帶鹹香。之後的新鮮南非鮑是比較耐嚼的口感，用簡單的醬油調味，肉質鮮美。

緊接是我最喜歡的紅蝦，是加大碼，烤得完美無瑕，肉質彈牙，沒有過熟鞋口，高溫燒過滿滿紅蝦膏，充滿濃郁蝦膏香氣，是必吃推介。

再來是3款燒魚─—鰻魚、喜之次和銀鱈魚。新鮮鱔白燒，無腥味無泥味，燒後炭香四溢，皮脆肉嫩多汁。而喜之次很適合鹽燒，師傅用上差不多半小時將魚皮燒至香脆，肉質甘香肥美。銀雪魚油分重，一樣燒至外層香脆，魚肉較為豐盈多汁。

隨後是燒豬大腸，烤得十分香口，質地帶嚼勁，裏面略帶黏稠的質地。最後是新鮮菠蘿，燒至焦糖皮，香甜多汁。

饕廚貼士：燒豬大腸

先用醋和麵粉清洗乾淨，用滾水煮半小時至熟透，這樣才能將大腸煮到酥軟，之後是調味，再燒至外皮金黃色即成。切記不要把豬大腸直接炭燒，會令質感立即變差。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）