黃貫中隊被轟鬆散　張晉畀隊友一句激親！

歌手黃貫中（Paul）在內地熱播真人騷《披荊斬棘的哥哥》，跟言承旭（Jerry）、張雲龍、陳輝、劉瑞瑞組成五人部落表演《淒美地》，而張晉則和高瀚宇、白舉綱合組「說唱演」組合演繹歌曲《MMA》。

張晉領軍的「說唱演」組合，當選隊長的他笑言全因自己年紀大，又直言兩位隊友個性神經質、容易激動，因此需要適時穩定軍心。製作組建議「張晉部落」起用格鬥式八角籠舞台，展現《MMA》的打鬥元素，隊友們興奮不已，張晉卻點出憂心之處：「打完這段是沒辦法唱歌的，因為這個（武打）比跳舞累很多。」豈料白舉綱卻直指打功夫不太累人，惹得張晉發嬲說：「你打過嗎？我們以前武術表演時，是喘得話都不能說，哪有忍一口氣唱歌？」雖然3位隊員各有想法，不過張晉在深思後願意配合團隊，更透露自己被隊友的熱情打動，最後還開啟了「小朋友模式」，玩成一團。

集合成員剖白心聲

而Paul的五人部落亦面對同樣問題，音樂總監陳偉倫視察哥哥們的排練後，認為他們表現鬆散、令人失望；言承旭也坦言缺乏信心：「Paul哥他們會一直跟我講，他覺得我做得不錯，其實我覺得我們並沒有聽到很真實的聲音。」所以他主動集合成員剖白心聲，希望眾人不要過於美化大家表現；Paul則向隊員表示：「我只有一個要求，大家別想淘汰這個事情，可以嗎？我覺得這個（想法）會影響到我們的表現。」

黃貫中被Foul？

經過一番心靈交流，《淒美地》團隊變得更有凝聚力，也迎來第一次的完美練習，令人鼓舞！不過在下期預告中，隊長陳輝透露排名不理想，其中一位哥哥更有可能需要暫別舞台，此時Paul主動提出：「讓我來做。」其後言承旭更泣不成聲：「你知道那個感覺……我很難得我會遇到這麼好的團隊。」為節目留下懸念！