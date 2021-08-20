193@ERROR玩壁咚　諗計幫女仔出Pool！

193@ERROR、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯為ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》任主持，首集內容圍繞「A0」，意思是從來未拍拖，節目組請來兩位「A0」女生嘉賓，分享她們與男性的相處方式，4位主持幫忙拆解她們仍然單身的原因，齊齊諗辦法幫她們「出Pool」！

郭奕芯在節目中亦有分享自己「A0」時的感受 : 「中學嘅時候，最好嘅朋友拍拖，男朋友日日接返學放學，覺得好犀利，咁Sweet ，佢哋中二、中三已經發展到有性行為。我當時覺得好有趣，呢個境界，真係唔知我幾時先會體會到。」

主動追男仔

其中一位女嘉賓談到自己主動追男仔的經歷，Helen就表示自己每次做主動都溝唔到仔。浩南亦分享說：「我有做主動，多數都成功一齊嘅，但係主動嘅時候，得出嚟嘅結果，唔係自己想要咁。」193就說：「太主動嘅女仔，我會覺得對方好似對好多男仔都係咁，試過好多次，好多經驗咁。我會鍾意自己做主動，我鍾意女仔扮被動，暗示啲嘢，畀Signal我，等我知道對方對自己都有好感。」193其後更與女嘉賓示範壁咚情節，模仿女嘉賓與其他男生交往的情節，惹得全場尖叫。