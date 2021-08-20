深宵尤物決鬥　前戲女神Vs體位天后

美國四仔係男士嘅最佳深宵娛樂，講到被喻為最佳深宵尤物嘅脫星，就不得不提前戲功夫勁嘅Tori Black，以及床技超班嘅Jennifer White，佢哋各具魅力，唔知大家會揀邊個做深宵良伴呢？

舌技精湛

稱Tori Black為前戲女神絕對唔誇張，事關佢強項以淫聲浪語挑逗四仔迷嘅聽覺，非凡嘅舌技更係令人津津樂道。喺美國西雅圖出生嘅佢，坦言讀大學時已經係個資深四仔迷，仲會以各種從四仔學習嘅技巧，喺男伴身上做實驗，甚至從對方嘅反應進行記錄，相當認真。

至於佢嘅四仔事業，喺2008年嘅大學暑假開始，當時佢想搵暑期工，於是膽粗粗寄咗啲性感照去成人事務所，結果獲得取錄，除咗拍寫真，同時亦拍四仔，處女作係為成人影片網站Score Group演出一系列短片。憑住美艷嘅外形及精湛嘅舌技，前奏場面相當精彩，令佢火速爆紅，更獲事務所簽約成為專屬脫星，同時成為各大四仔片廠如Elegant Angel、Axel Braun、Girlfriends Films等寵兒。

Tori Black

出生日期：1988年8月26日

身高：175cm

三圍：34C-27-38

無性不歡

四仔迷稱Jennifer White做體位天后，皆因任何體位都難佢唔到。喺加州阿古拉山出生嘅佢，擁有荷蘭、英國、俄羅斯、猶太及烏克蘭五國血統，五官標致，但原來佢細個時身材肥胖，及至大學時期勤做運動成功瘦身，更搖身變成為校花，可謂女大十八變。畢業後，佢積極向成人界發展，2009年1月跟脫星事務所簽約。

佢表示之所以夢想成為脫星，皆因佢無性不歡，曾先後跟超過25個男伴發展超友誼關係，亦因此鍛煉出非凡嘅床技，更精通各種體位。憑住迷人嘅外形，甫出道獲著名四仔片廠Reality Kings邀請演出處女作《Pure 18 #11》，其後又演出Jules Jordan Video製作嘅人氣系列作品《Young and Glamorous #2》，以精彩嘅床技迷倒四仔迷，人氣至今一直高企。

Jennifer White

出生日期：1988年2月7日

身高：157cm

三圍：34C-27-36

第1回合

鬥身材

論身材方面，兩人嘅三圍數字都不相伯仲，但睇真啲嘅話，Tori Black嘅身材更吸引，事關佢有175cm夠高挑，加埋38吋巨臀，玩起推車仔時，火力十足，嗰種暢快感真係勁正。

第2回合

鬥床技

四仔作品之所以能燃起男人嘅情慾，在於脫星喺床上嘅演出夠唔夠誘人，雖然Tori Black嘅前奏演出相當挑逗，但肉搏戲先至成套作品嘅重點，而Jennifer White憑住多元化兼精彩嘅床技演出，每每都能為四仔迷帶嚟驚喜。

第3回合

鬥獎項

Jennifer White喺2011年AEBN VOD獲得「最佳新進脫星」，2013年Spank Bank頒獎禮更奪得「最佳群戰女王」、「最佳床技女王」兩個獎項。不過Tori Black亦仲勁，2009年AVN頒獎禮獲得「最佳新進脫星」，2010年更橫掃AVN、XBIZ及XRCO三大頒獎禮嘅「年度最佳脫星」，明顯稍勝一籌。

極具官能刺激

男人睇四仔嘅原因，無非係想獲得官能刺激，而Jennifer White及Tori Black兩人不但做到呢點，更係四仔界嘅代表人物。Tori Black以火辣前奏取勝，而Jennifer White則以精彩嘅床上演出，令四仔迷睇得興奮。老實講，兩人均各有其個人魅力。