伍樂怡唔靠有米男友　做女強人殺出血路

前港姐伍樂怡（Kelly）深受網民喜愛而獲封「仙氣女神」，近年更備受無綫力捧，獲安排擔正新劇《青春不要臉》，有望上位！有樣有身材的她，亦相當有生意頭腦，去年創立自家設計的滑水衣及太陽眼鏡品牌，專攻網店市場，因撞正疫情令網上消費盛行而「因禍得福」，生意穩定。

初做老闆即有不俗成績，她食過翻尋味，去年底再投資6位數大搞Bagel品牌，擴大生意版圖！其Bagel店由網店做起，短短半年內已有實體限定商店，先後進駐尖沙咀、銅鑼灣等黃金地段，更自設生產工場，火速上軌道！Kelly直言反應比預期好，現已近乎回本：「初時只係為興趣，冇諗過網上試業期間已經有好好成績，尤其係脆片，本身係貪得意整吓，點知好多回頭客，依家索性開條Line專出脆片。」

鑽研食譜發福

成功背後，她亦遇過不少挫折，單是鑽研食譜已花了足足2個月：「成個食譜都係我自己嘅配方，前後試整咗好多次，加上我哋嘅Bagel係用酸種做，每次酸味都唔同，要不斷調整。（成日試食有冇增肥？）初時真係有，但我好快覺得唔對路，之後只會試食一小啖。」

對於被指獲富二代男友打本做生意，她澄清：「之前都冇人打本㗎！今次就係同屋企人夾份，同埋成本好低，最貴係租。（搵男友幫手？）生意嘅嘢想自己搞掂，始終小本經營，如果真係大搞，我諗都會搵番出面嘅投資者！」