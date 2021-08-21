【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十四辛丑土執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：結網、取魚、捕捉

忌：醃製、出財、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

工作運不錯，受上司器重，記得交出好表現。

金牛座

做事追求完美，卻顯得力不從心，心情矛盾。

雙子座

感情出現暗湧，未能及時處理將會有手尾跟。

巨蟹座

精神飽滿，做事快靚正，容易獲得滿足感。

獅子座

人氣上升，出席社交活動易結識幫到你的人。

處女座

開工要時刻保持警覺性，提防小人篤你背脊。

天秤座

付出了努力換來理想回報，但切忌得意忘形！

天蠍座

身心承受壓力，幸好頭腦冷靜，難題可解決。

人馬座

投資易獲利，但不應太進取，宜見好就收。

山羊座

面對棘手問題要保持平常心，以免自亂陣腳。

水瓶座

事業上迎來新挑戰，務必打醒十二分精神。

雙魚座

整個人不在狀態，投資理財勿急於做決定。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）羊 易破財

鼠

財運稍遜，荷包緊絀，心情也變得焦躁。

牛

事業運上升，肯接受新事物，發展更快。

虎

工作順利，多勞多得，但做生意遇阻滯。

兔

做人保持理智，没有甚麼問題克服不了。

龍

感情關係現暗湧，有伴侶者要檢點言行。

蛇

獲貴人指點，有助事業發展更上一層樓。

馬

雨過天青，財運好轉，經濟狀況有改善。

羊

是日沖煞，財運一般，投資要見好就好。

猴

長命工夫長命做，但務必做好時間管理。

雞

健康第一，飲食要注意均衡，多吃蔬果。

狗

人氣上升，待人接物的態度獲得好口碑。

豬

職場有變動，不能任性，宜盡早適應。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

人馬座男性的暗示

人馬座男性一向交遊廣闊，跟任何人都可以輕鬆成為朋友；他重情重義，期望追求的伴侶亦有相似的價值觀，當他想追求一個人時，可能有以下暗示。

1.刻意打扮，雖然他的品味不是大眾化的優雅斯文，但刻意在外表上作出改變是會看到的。

2.屬聰明有智慧的一群，做事說話不會太迂迴，可能會單刀直入，以開玩笑形式來表向，而你或者不肯定是明示或是開玩笑。

3.喜歡不清不楚的曖昧關係，因為不用負上責任，通常會有很多身體語言，如搭膊頭、摸頭髮等，這些疑似是「好兄弟」的行為。

4.相約你去旅行，就算大家的關係只是友人，但其實已表明了他想行前一步。

5.不太有時間的觀念的他，如果會對你守時，甚至跟你約定一個月後的活動，這已是明顯的暗示。

6.會承諾幫你做甚麼事，有空就會出現在你眼前，是主動追求的行為。

7.他絕對不是一個浪漫的人，但就是有很多意想不到的想法，如果他刻意為你安排約會，背後的意義你要懂的。