福布斯中國名人榜︱易烊千璽冧莊No.1　王嘉爾殺入前十

2021年福布斯中國名人榜正式出爐，內地小生易烊千璽如去年一樣，繼續登頂穩佔榜首位置，氣勢如虹！無疑他憑電影《少年的你》在影壇不單大放異彩，去年12月上映的內地電影《送你一朵小紅花》飾演抗癌少年，贏盡口碑，再下一城，和吳京合演由徐克及陳凱歌執導的《長津湖》，更可見其在影壇位置舉足輕重，演技及票房均有保證。加上專輯《後座劇場》及參加的綜藝節目如《這！這就是街舞》等令其人氣持續上升，令手執多個代言的他，在內地演藝圈站穩一哥的位置！

至於屈居第2及第3名的，分別是內地男星王一博及內地諧星賈玲。去年本來位佔第9位的王一博，繼劇集《陳情令》後，多部作品包括《有翡》、《我的奇怪朋友》等繼續維持其超強人氣。至於去年位佔第93位的賈玲，超級大躍進，跳升至第3名，當然是其主演及執導的電影《你好，李煥英》成為其跳板，《你》片不單是今年內地賀歲檔票房冠軍，更以逾54億元人民幣的票房，成為內地票房總榜第二位！

至於第4位的楊冪、第5位的周杰倫、第6位的張藝興、第7位的趙麗穎，第9位的王俊凱，跟去年一樣，毫無懸念的繼續在Top 10內，而去年第13位的楊紫，今年跳升至第8位，也是因為她繼續保持其「勞模」本色即多產、高質、收視高。

而今年進身第10位的王嘉爾，身為奧運劍擊冠軍張家朗師兄的他，成為網民熱話，認為他的努力終於被肯定，而他更是Top 10內唯一的香港代表！去年位列第41位的王嘉爾，的確在過去的年度中，在內地演藝圈大放異彩，其個人工作室及品牌TEAM WANG涉獵填詞、作曲、製作及MV導演的領域，把他由歌手成為音樂創作人外，更和時裝品牌聯乘合作。現年27歲、在香港土生土長的王嘉爾，本為前香港劍擊代表隊成員，2011年被韓國娛樂公司JYP看中招攬為練習生，2014年以男團GOT7成員身份出道並迅即爆紅，近年他集中火力在內地發展。

2021年福布斯中國名人榜是統計2020年7月1日至2021年6月30日，在各自領域具有優異表現的演員、歌手、主持人、導演、作家、模特兒、運動員等內地、香港、澳門及台灣的名人（不包括商業名人）作為候選人，通過包括商業價值和作品影響力的多個維度，對各個候選人進行綜合排名，最終成榜。