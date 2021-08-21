東方日報C1：林夏薇搬離15億豪宅　脫下闊太包袱

無綫花旦林夏薇（薇薇）與金融才俊莫贊生婚後進駐市值約15億的山頂豪宅過着闊太生活，不過，最近有消息指夫婦倆已低調地搬離上址，遷入女方持有的西貢匡湖居。而為事業搏到盡的薇薇在劇集《七公主》中全裸露股上陣，挑戰入行以來最激尺度！

林峯堂妹、現年34歲的林夏薇出道至今一直被睇好，在《逆天奇案》中被封絕世好女友，不過2015年在事業起飛之際，卻與金融才俊莫贊生閃婚，成為15億山頂豪宅女主人當少奶奶，更為幫老公傳宗接代而一度暫別幕前。然而，2019年底丈夫卻捲入金錢糾紛，薇薇即時開腔力挺並代老公作出否認。近月有人爆料指她與老公已搬離該豪宅，搬入薇薇於2015年以個人名義斥資3,368萬元買入的西貢匡湖居，與郭晉安、林文龍及樂易玲等成為鄰居。

電視版本刪減大膽場面

而近年復出幕前的薇薇為新劇《七公主》可謂搏到盡，前晚播出的一集，講述她與同樣受情傷的徐榮，慶祝與亡夫的拍拖紀念日，她脫光身上衣物由浴室步出，鏡頭從下向上移，全裸的她先露腿再露出整個背部，連臀部都一覽無遺，她走到徐榮面前希望與對方發生關係，但被憶及往事的徐榮哭着婉拒，最後兩人緊緊相擁，場面感人又性感！然而礙於電視尺度，大膽場面有所刪減，只有大露背鏡頭，不過足本露股版在myTV SUPER「重生」，網民對其大膽演出都為之震撼。

薇薇接受本報訪問，對於搬離山頂一事，她表示未有搬屋，仍居於原址：「唔知點解有呢個傳聞，仲住緊山頂。」至於露股鏡頭，她揚言未有用替身，拍攝時有打足底，對出來效果也嚇一跳：「呢場戲做足晒打底，其實係着咗兩層褲，裏面着咗黑色嘅褲再着肉色褲包住，事前喺屋企亦已經試咗好多次，因為呢場戲相當難演，為免影響現場拍攝情緒，所以做足安全措施，等自己可以全神集中喺場戲度。呢場難在唔單止要做好防走光措施，仲要有動作，情緒起伏又大，同時間徐榮都要感情爆發，所以會有好多位擔心。（監製陳維冠點說服你拍呢場戲？）佢同我講會拍出淒美感，其實呢場戲係感人，唔係色情。」問到老公可有捧場？她笑說：「足本版佢冇睇，但播出嘅版本就有，佢睇完都話『咁嘅』，不過佢一早知我拍呢場戲，知道係劇情需要，都好支持同尊重我嘅。」

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