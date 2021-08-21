李雲迪邊伴奏邊食花生　林志炫《棘哥》逼人退隊？

台灣歌手林志炫參加《披荊斬棘的哥哥》，由於音樂造詣被其他「哥哥」認定為老大哥，絕對值得尊重，他對自己的演出亦相當有要求，例如很悉通常下午兩、三點開始錄影，他要求自己凌晨起床開聲做足準備。在節目第一次組團時，他找來鋼琴家李雲迪，以及兩位專業舞者李響及劉迦合作，認為各具擅長，相信會有亮眼表現，卻因其堅持而令李響感到不舒服，彼此產生摩擦！

林志炫在分part時提議大家「各司其職」，自己負責唱歌、李雲迪負責彈琴，而劉迦及李響則單純地跳舞。劉迦先是客氣地表達自己的想法，李響則透露自己為了参加節目而推掉了不少舞蹈工作，為的就是能在舞台上有新的突破：「也許那個東西我並不擅長，也许我唱得不好聽，但我享受蜕變。」並認為林志炫的安排讓他變成伴舞，內心很是不爽，更衝口而出考慮退隊。

而搞笑的是，李響與林志炫爭執時，李雲迪只顧在一邊彈琴，甚至還隨着吵架的聲音變換節奏，相當搞笑！不過事後林志炫及李響很快便「冰釋前嫌」，各自發文回應：「不打不相識，不搭不相知」、「所有的磨合都可能有火花，而所有的火花都只是為了更好的磨合。」