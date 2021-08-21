舒淇用4招Keep Fit　食甜品都唔肥秘訣！

早前內地盤點「中國10大票房女星」，位居第6位嘅影后舒淇累積票房約82.24億，雖然佢近年比較少拍戲，但係佢之前亮相內地真人騷時，靚樣Keep到之餘，身材依然Fit到爆！到底已45歲嘅佢有咩收身秘訣呢？原來平時好鍾意食嘢嘅佢，自創咗4招「舒式懶人減肥法」，令到佢可以食極都唔肥！

第1招：燕麥片加低脂牛奶

佢早餐會食燕麥片搭配低脂牛奶，有時早晚仲會飲1 杯麥草汁！由於燕麥含有豐富嘅高纖維，可以促進腸胃蠕動，從而幫助排便，有助維持身材，同時有飽腹感，及補充營養。佢亦避免食太多唔健康嘅加工食品，同埋會飲足每日所需嘅水分，佢話自己每日會飲最少2500cc水，因飲水係最佳排毒收身方法，能保持皮膚嘅水嫩彈性，並且多食飽腹性高水果，好似香蕉、西瓜、火龍果等，令到Keep住有飽肚感，自然就食少啲嘢啦！

第2招：食飽後唔坐

相信好多人食完飯都習慣坐梳化抖吓睇電視，但其實呢個係唔好嘅習慣，因為食完嘢仲坐喺度，不利於消化同吸收，所以佢喺飯後至少會企20分鐘，佢企嗰陣靠打機消磨時間，同時佢企嗰陣可以收緊小腿，塑形功效，又可以避免腰腹部累積贅肉。

第3招：瞓覺前5粒鐘唔食嘢

瞓覺前進食，往往都係致肥嘅原因，因晚上食過多嘅食物亦不利於消化，最後變成身上贅肉，所以佢建議最好瞓覺前5粒鐘唔食嘢，如果做不到嘅話，可以吃小量的水煮蔬菜，或者係甜分唔高嘅水果。

第4招：把握食甜品時間

平時好鍾意食甜品嘅佢，如果想食好容易肥嘅零食，好似雪糕、芝士蛋糕等，佢都會好好把運動後嘅「黃金1小時」內食完，因為運動後可以攝取高卡路里同蛋白貿質食物，趁肌肉細胞胰島素敏感性最好時補充，糖分就不會累積到其他地方，所以就算食甜品都唔怕會肥，不過就要避免食太過油膩嘅煎炸食物！