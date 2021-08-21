同老婆有共識追多個　黃澤鋒2歲愛女原來係「姜糖」

前天氣女郎黃婉曼（Icy）前晚（19號）邀請了黃澤鋒一家三口於社交網做直播，全晚最吸睛是2歲的「小黃妃」黃熙恩，她不但不害羞，還跟父母一齊整「茶碗蒸烏冬」，當食物完成，她急不及待試味，吃得津津有味。小黃妃開live前，媽咪陳麗麗給她聽音樂，竟然是人氣偶像姜濤的Hit歌《蒙着嘴說愛你》，「小黃妃」變身小姜糖雖哼不出歌詞，但隨節奏不停手舞足蹈，相當可愛。

外形粗獷的黃澤鋒，原來是「住家男」，他每日工作回家後，仍會自動自覺幫太太分擔家務。體諒太太的辛勞：「依家世界唔同咗，唔係話返屋企要老婆服待，我哋50幾歲先有小朋友，太太都好偉大，佢照顧家庭湊囡囡都好辛苦，男人唔可以話賺錢返嚟就做大爺。」

黃澤鋒一向很着緊囡囡的教育，他謂：「我希望囡囡健康成長，做個好人，佢讀到幾多書都供佢，讀書好緊要，辛苦十幾年，以後享受幾十年，讀好書將來又可以搵份好工，前途都好啲。」除了學業上有要求，他也培訓囡囡對游泳運動有興趣，尤其想她成為「女飛魚」。黃澤鋒太太2年前生小黃妃時已是52歲的高齡產婦，現在2人都想順其自然再生B，令女兒有個伴。