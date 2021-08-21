處女騷獲AK撐場！陳凱詠性感大露背嚇餐死：好驚走光

環球歌手陳凱詠（Jace）在九展Music Zone舉行首個個人音樂會，獲人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）、緋聞男友顧定軒等人到場支持，其中AK到場時引起一陣哄動。一開始由組合石山街暖場，之後她出場，跳唱《天生二品》掀起序幕，之後連唱幾首快歌。接着換上粉紅色露背裙唱上《I wish》等歌，其後嘉賓JC（陳詠桐）出場合唱，Jace笑問大家：「有冇人撈亂我哋？都係叫JC，所以請佢本人嚟澄清，我哋咁啱都係姓陳。」JC笑言：「個詠字都一樣咁寫。」之後JC再與另一嘉賓曾比特合唱《我不是邱比特》，JC笑言一個月已見了對方好多次，曾比特就謂：「第一次見佢以為好靜，點知識落原來傻吓傻吓。」

接着Jace再出場，表示：「唔可以再用新人形容自己，呢兩、三年好快，突然有機會可以出碟，想收錄出過嘅歌，但我唔只想咁，想作品有概念呈現，所以諗個主題，又好開心突然有機會開騷，超短時間突然開，我好貪心，鍾意諗好多，所以除咗新碟嘅歌，仲有新歌。」之後獻唱新歌《沒有無緣無故的恨》。期間台上宣布其專輯衝破白金唱片銷量，並即場有頒贈儀式。最後她宣布12月再跟大家見面，在九展Star Hall開2場騷，全場歡呼。

騷後受訪時，問到首個音樂會表現，她表示永遠都有自己不滿意的地方：「同埋時間過得好快，個show太短、唔夠喉，籌備時間都好短，好多嘢可以做得更好，但觀眾表現100分，應承大家12月我會再做好睇啲嘅演唱會，但都驚緊。（驚唔夠歌？）唔知可以再做咩畀大家，但會有突破，不過暫時仲未諗到，我都鍾意翻唱，好似頭先都翻唱咗英文歌，12月我會唱唔同類型嘅歌。」

講到一身大露背裙，她笑言已是最性感打扮：「嚇死我，好驚走光，我平時粗粗魯魯，同事叫我隻腳唔好郁咁多，我都係安全為上，黐晒膠紙。（到時12月再性感啲突破？）未必向性感方面，可以係舞藝、音樂上，我都鍾意玩造型，頭先換衫時嚇死我，打底都要換晒，又有首飾，都驚飛甩戒指。」