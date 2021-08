藝人梁諾妍(Inez)上月在港下嫁無綫小生洪永城(Tony),並宣布懷有身孕,雙喜臨門可喜可賀。現懷孕22周的Inez平時有做開運動,至今身形依然苗條,手腳纖瘦仍未見孕腫,可謂得天獨厚。懷孕升Cup的情況亦相當明顯,令身材一向豐滿的她更為澎湃,連好友陳敏之都表示:「佗得好靚!」

Inez在社交平台上載近照,準媽媽依然明艷照人,她說:「Friday with my little baby bump 。發覺懷孕期身體真的有好大轉變,做媽媽真不簡單啊!一定要保持心境開朗,寶寶都一定都會感受到!所有媽媽加油。」網友直言:「真的很大..的轉變。」