《Penthouse 3》金素妍失憶　被吊燈插肚陷死亡危機

韓國SBS話題劇《Penthouse 3》昨晚播出第11集，講述李智雅與朴殷碩等人將嚴基俊送入日本的精神病院之後，金素妍就成為他們下一個復仇對象，平均收視錄得18.4%，比上集微跌0.4%。

金素妍在嚴基俊被送進精神病院後取代他成為清雅建設的會長，但公司卻因為資金困難而傳出倒閉，其後朴殷碩飾演的Logan胞兄Alex表示有意收購公司，但他的條件是金素妍不可捲入犯罪案件，但Eugene的女兒金賢秀向記者展示金素妍殺死母親當晚的黑盒影片，令金素妍成為疑兇，Alex便以金素妍捲入罪案為由取消合約，令金素妍陷入困境。

而金素妍在前往會長就任儀式途中被李智雅綁架，她遭綁在醫院的床上，李智雅對她說：「我會令你失去一切，包括你那麼喜歡的錢和清雅集團，還有你最愛的女兒，我也會奪走你的聲音。」之後金素妍就因被注射不明的藥物而暈倒。她醒來後已經被清雅集團的理事會免職，更因為涉嫌與嚴基俊挪用公款而要接受調查。

金素妍因為早前被女兒崔藝彬在紅酒落失憶藥而開始出現早期癡呆症狀，更認錯金賢秀是自己的女兒，叫對方與她一起出席會長就任儀式，前夫尹鐘焄為了保護金賢秀而與金素妍拉扯，尹鐘焄被金素妍用燈打傷後與金賢秀一起跌落樓梯，金素妍亦從欄杆墮下，被天花跌下來的吊燈插中腹部，吐血後失去意識。