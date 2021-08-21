投入水世界　瞓身試玩八彩天梯！

天氣熱辣辣，想玩得開心涼快當然要投入水世界！海洋公園耗資40億元打造的全新「水上樂園（Water World）」在經年等待後，終於鐵定於今年9月21日中秋節正式對外開放。這個喚起不少香港人集體回憶的水上樂園，新面貌究竟係點？有咩好玩？小記就率先參觀這個新建園區，仲玩埋當中重頭設施「八彩天梯」，即刻睇吓有幾刺激啦！

5大區域 27項設施

海洋公園水上樂園是全亞洲首個全天候臨海而建的水上樂園，位於香港南區大樹灣，也即海洋公園主園區旁。全年365日開放的它佔地逾57,000平方米，比起舊水上樂園大接近兩倍，建築上融合了梯田式地勢，遊客玩水之餘仲可飽覽南中國海全景，打卡一流！樂園共設有5大主題區域，包括歡樂堡礁、迷失部落、躍動流域、冒險灣岸及絕嶺深谷，共提供27個室內及戶外玩樂設施，單是水上滑梯就多達9條，保證能令人腎上腺素飆升！

顏色各異 各有刺激

作為樂園重頭設施的「八彩天梯」位於躍動流域之中，由8條17米高、各107米長的彩虹色彩滑水道組成。每位玩家在事前都會獲配一塊減低阻力的俯衝式滑行墊，前端設有兩個把手，握緊後就可頭下腳上「瞓身」衝落滑梯。每條滑梯除了顏色各異，彎位與高低起伏也有所不同，玩時會感受到不同的速度感及離心力。試玩所見黃色就比紅色刺激，絕對值得一玩再玩！

8人齊玩 鬥快落水

滑梯另一賣點是半開放式設計，頭段管道完全漆黑，滑至中段才重見光明，這時香港仔海峽的壯麗景色會盡收眼底，不過這一段離心力亦最大，坦白講雙眼根本無瑕欣賞。另外，此設施每次最多可以8個人一齊玩，管道末端仲設有計時器，畀玩家同朋友鬥快落水。現場工作人員就教路，玩時雙手緊貼腰間，雙腳打交叉落有助提升速度，也能避免手腳因誤碰管道而受傷。小記照跟果然快上許多，10秒左右就滑到水面，大家玩時不妨參考一吓！

人造沖浪 動靜皆宜

除了八彩天梯，園內另一設施「天海灣」一樣好玩！它位於「迷失樂園」內，水池面積約1,450平方米，水深1.6米，並提供8種不同的浪潮模式。造浪由底至高峰約0.3米至1米，玩家可在半透明天幕下邊曬日光浴，邊感受大浪席捲身旁。場內表演舞台仲設有一塊20米 x 5米大的巨型LED顯示屏，定期播放精彩節目，唔沖浪一樣樂而忘返！

香港人的集體回憶

海洋公園水上樂園及青龍水上樂園是香港上世紀末的兩大水上遊樂設施，前者於1980年代興建及啟用，設有五彩天梯、開心河、浪濤灣、歷險池及水陸穿梭等戲水區，全部都是香港人的集體回憶。奈何園區只在每年夏天5月至9日開放，在入場人數不足下，最終於1999年關閉。

至於位於大圍的青龍水上樂園當年則是「沙田友」的玩水熱點，曾設有大型滑水梯及標榜全港最高達350呎的摩天輪，可惜後來因經營不善及客量暴跌，於1991年改名為歡樂城，後轉為經營酒家及燒烤樂園，至2001年因興建馬鐵而正式結業拆卸。