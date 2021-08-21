宣布新戀情！收千字長情書　葉璇傾5粒鐘電話到凌晨

女星葉璇2019年與拍拖4年嘅內地男友「小默先生」分手，之後又不時傳出復合消息，雖然曾認定對方為終身伴侶，又曾表示想復合，但戀情似乎未能開花結果，而最近佢就疑似喺社交網公布新戀情！

日前，佢凌晨4時發文：「紀念一下煲電話粥到這個鐘點，突破每天5個小時。談戀愛就是一起講廢話。」還配上3個心心Emoji及上載一張男友視角舊照。而早前七夕情人節時，佢亦曾留言：「紀念此生最浪漫的一個七夕節🎋，收到了最真摯浪漫的千字長情書，永珍吾愛。 [心][心][心]」近幾日嘅發文都係同愛情有關，包括「色易守，情難防[心]Sweet Dreams[心] ​​​​」、「不知道如果在這個地方約會怎麼樣？」、「他像是一個沉穩的獵人，對於看中的獵物，花多少心思來編網，花多少時間來等待，他都不驕不躁，徐徐圖進，務必一擊即中一舉擒獲。」

字裏行間都滲露出沐浴在愛河的氣息，雖然佢冇正式公布喜訊，但唔少網民都估到佢拍拖，留言：「愛了愛了！」 ​​又叫佢要幸福，​ ​​​​而葉璇就已3個戴黑超嘅Emoji默認，又表示：「謝謝，很幸福！」葉璇回覆東網時更承認戀情，透露對方不是圈中人，當記者祝福她時，她秒回：「謝謝」。