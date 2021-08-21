港姐泳裝︱同「胸」猛陳懿德對撼　余詠童拎冠軍號碼

《2021香港小姐競選》將於明日（22日）舉行準決賽，今日20位候選佳麗以運動風泳裝進行泳裝綵排，分別獲安排穿着三種顏色黑、黃、紫兩件頭泳衣，盡顯健康性感一面，但未能大騷佳麗身材，例如擁豐滿上圍的咪神（2）陳懿德亦被迫「封胸」，但（1）梁允瑜、（15）梁凱晴仍能谷到事業線。而份屬大熱的「豪放版方媛」（3）陳聖瑜、「星二代」（4）關楓馨、（9）王嫿嫿則身材fit爆，狀態大勇！

陳懿德及（17）「翻版馮盈盈」余詠童上圍同是34吋半，同屬「大胸組」，而最細胸就是31吋半的（16）伍韻婷。陳懿德亦謂個個都有信心，講到身材勁的她之前在港姐真人騷節目穿的大Deep V泳衣更是十分性感，她謂是帶出健康感覺，問到是否想大騷身材才選該件泳衣？她表示：「因為平時都係着比堅尼比較多，想試吓唔同款嘅泳衣，同埋嗰件泳衣多布可以遮肚腩，不過上水、落水都會小心，因為驚走光。」她亦謂希望大家留意她們的身材之餘，都留意口才：「不過都開心有人留意到我嘅身形，我好勤力減磅，呢2個月減咗16磅，好滿意自己身材，好開心。」

余詠童亦開心表示由129磅減到112磅，但講到她鼻大，她笑言由小到大都被人笑慣，讀書時被人笑足6年，個鼻是遺傳自父母，因為爸爸鼻圓，媽媽的鼻就較高，問到可有考慮整容？她則謂沒有：「因為啲人話係福氣，而且我都接受到。」另外她亦奪得歷年多位港姐冠軍的號碼（17），問到可會令到信心大增？她表示初時沒想太多：「因為都係自己嘅幸運號碼，所以都係咁啱，當然希望可以走得更遠，都有信心嘅，因為都排練咗好耐，所以自己都好Ready。」講到她上圍豐滿，她尷尬謂：「多謝屋企人。（大胸）唔一定係優勢，最緊要係口才同自信，聽晚準決賽泳裝環節係有問答環節，大家佳麗都身材平均，各有各好。」