黃貫中聽到收晒火　言承旭自揭神隱娛樂圈真相

性格火爆嘅歌手黃貫中（Paul）最近喺內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》中，同言承旭、張雲龍、陳輝、劉瑞瑞表演《淒美地》，早前就已經爆過Paul有可能係被Foul一員，今次節目就播出5子排排坐傾凝聚力嘅一刻，曾喺娛樂圈消失一段長時間嘅言承旭，罕見地當住前輩黃貫中、陳輝等嚴肅地說：「我們大家有沒有真的把心裏話講出來？」滲出濃濃隊長味道，獲網友大讚。

節目中，言承旭難得向同組嘅「哥哥」吐露心聲：「我們不想要傷害對方，我們都想要盡量多稱讚，若能說出真正想說的話，我認為大家可能會更有凝聚力。」平時好好火嘅黃貫中即刻沉默不語，言承旭續表示隨年紀增長，佢慢慢學識踏出舒適圈，否則以前嘅佢總係「這個不敢做那個不敢做」，仲因此一度消失幕前，檢討後佢意識到自己太害怕失敗：「這是認識自己的好機會。我的心裏就是說不要再跟我講好聽話，因為我會覺得那個東西對我們任何一個人都沒有幫助。」身旁四人個個點晒頭表示認同。

今次言承旭發言除咗氹到黃貫中收晒火之外，佢仲意外地收穫藝人粉絲張雲龍，網友將佢同張雲龍視為「HeHe CP（Couple）」，係咁Cap低張雲龍偷望言承旭、二人互動嘅畫面，指張雲龍嘅眼神透露出欣賞之情，網友口味果然唔同啲。