港姐泳裝︱梁允瑜王嘉慧傷腳見人　止痛針都冇時間打

《2021香港小姐競選》今日泳裝綵排，其中日前傷腳的（1）梁允瑜及（13）王嘉慧仍未痊愈，2人負傷上陣穿上高跟鞋出場時步伐緩慢，梁允瑜表示：「我今日冇時間打止痛針，聽日會去打，雖然打完會頭暈，但都無計。其實醫生話敷藥都冇用，要好好休息，但呢幾日好重要，有好多練習。（有冇影響信心？）都冇，頂硬上。（到時會唔會套護踭上台？）唔會，觀眾唔會知我哋受傷，只會睇我哋表現。」講到這幾天練習，她稱之前只記步驟，但今晚會出力練習：「工作人員都好緊張我，唔畀我練，但我係（1）第一個出場，我要記熟走位，否則後面嘅佳麗會錯晒。（到時會唔會痛到講粗口？）適當時候講適當說話，我唔會喺嗰個時候宣揚廣東話文化，我會盡量行得自然啲。」至於王嘉慧指膝頭仍有少許腫，但不用打止痛針，只需服食消炎藥，她感覺比前幾日好了不少，不過今天是傷後首次穿高跟鞋，暫未適應才行得較慢。

另外，其中（5）張嘉倩竟被發現未修身，甫見記者即落力縮腹，不過愈縮愈突兀，「中央肥胖」原形畢露。事後受訪時她靦覥回應謂：「我係唔及其他佳麗咁好身材，可能因為我以前游水，搞到個骨架比較闊，顯得大隻，同埋水腫問題相當嚴重，我已經冇食好多嘢。（冇做運動？）可能因為呢排比較忙，係少咗運動。（擔心聽晚表現？）少少擔心囉，依家諗住今晚飲多啲咖啡，同埋完全唔食嘢喇。」全程語帶無奈，似乎有啲洩氣。