特色個性小店　輕鬆叉電

每日忙忙碌碌，偶然抽點時間，到特色小店或文青Cafe歎杯咖啡，一杯茶、一件餅、一碟小食、一客三文治等，搭配輕鬆氛圍式，即時令人放鬆身心兼叉叉電。近日坊間就有多間別具個性的Cafe及特色小店開業，有的結合藝術風味、有的大玩Crossover創意，帶來多元餐飲體驗。

吸收藝術氣息

西九龍海濱長廊的大片草地、海景，一向是遊人打卡之選，附近亦有不同種類的食肆。最近該區新開CURATOR Creative Café，小店以藝術、茶和咖啡作主題，咖啡選擇有特別的雲南精品咖啡豆，另外客人可選擇自己喜愛的照片做成藝術打印咖啡，其他還有玫瑰士多啤梨卡布奇諾和生椰拿鐵等。茶湯則有選用台灣茶葉沖泡，食物方面，除了不同三文治、白酒芝士汁燴蘑菇等多國菜，亦有本地風格如珍珠雞配香菇及黑松露醬、豬肉燒賣配泰式柚子沙律和魚蛋燒等。吃完還可到隔籬新開的藝術小店逛逛，吸收文化氣息。

茶啡新搭

夏日的藍天白雲，讓大家隨時保持好心情，金鐘新開VIDA COFFEE & TEA以藍白色作主調，讓人感受相當放鬆。店內選用來自世界各地的咖啡豆，還加入茶作新元素。當中特別調配無酒精雞尾咖啡系，是用生果來拼配咖啡或茶，如蘋果汁配鐵觀音的Applewood Soda、柚子果醬配果香意式咖啡及有氣水的Yuzu Tonic和士多啤梨汁配普洱的Strawberry Swing等。此外，店子亦和一間酒吧合作，推出3款玻璃瓶裝飲品，包括加入烏龍茶和青檸的改版凍檸茶Cha Chann Teng，滲椰香和咖啡香的Coffeelati和用烏龍茶、班蘭汁和香茅調配的Crystal Jade，配合店內的各款蛋糕作拼配，感覺不俗。

限定橙香

富維他命C的鮮橙，是營養豐富的水果，除了就這樣吃，還可以做特飲！由現時至9月12日，上環stain+和雪花秀合作打造夏日別注咖啡店Amber House，咖啡店外牆油上燈色壁畫，店內供應從品牌護膚品作靈感打造的Orange Latte，滿滿橙香的飲品配醒神壁畫，最適合打卡。

糅合藝術與咖啡

位於西區的全新Artzbrew早前開幕，樓高兩層、佔地近2,000平方呎，糅合畫廊與咖啡室。甫踏入咖啡室，即被藝術元素裝潢所吸引，以白灰色作主調，環境開揚愜意，坐擁落地窗，採光度十足，現時展出安迪·華荷、Mr.與村上隆等簽名畫作；閒坐於「博物館藏品級」Roly Poly設計師座椅，細細品味時光與美饌佳釀。精選咖啡有柚子熱蒸汽凍咖啡，另有向名畫致敬嘅紅（柚子洛神花茶）、黃（薑黃鮮奶咖啡）、靛（忌廉梳打鮮奶）3款特飲，以及多款以可持續食材製作嘅美食，如無麩質大啡菇牛油果漢堡、紅火龍果燕麥果昔、雙倍特濃意大利芝士蛋糕等。

啡酒茶俱全

為了吸引客人，現時的小店除了有精品咖啡外，還有不少飲品及菜式供應，剛於佐敦開店的「hare 晴舍」由專業咖啡師Reeves與唎酒師Dennis創立，店內的咖啡豆是自家烘焙，有冷泡、冰滴、虹吸、手沖和拉花咖啡等選擇，較特別還有日本松屋式手沖咖啡。另外還有本地品牌茶葉，如清香丹、蜜蘭香單叢和六安瓜片等，配上本地茶館提供的斑蘭雪芳蛋糕、抹茶芝士蛋糕及菠蘿芝士蛋糕等手工蛋糕或和洋定食，悠閒過下午。來到晚上，則可選擇各式清酒、啤酒、Gin等，配各式佐酒小菜和串燒，氣氛一流。

玩味設計

每次去到旺角，人來人往，想搵個地方飲杯咖啡或茶都難。剛於該區新開的Lab Eat Bistro，樓高三層，地下為咖啡吧，內有多款咖啡、茶和手調冷飲供應，再加上新鮮出爐的捲餅、三文治、蛋糕等輕食，方便一眾行到攰的人休息。若然想買外賣的話，外賣盒選用環保物料製作，盒子費用會捐給不同的環保組織。2樓和3樓是主用餐區，午餐和晚餐供應多款創意菜式，如以為普通的餐蛋治，餐肉沾麵包糠再炸。另外還有黑松露雞皇焗飯、中式甜醋牛面肉、啖啖肉的一人鐵板等，讓客人有驚喜體驗。