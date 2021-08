藝人李璨琛囡囡李元元(Lucy)肥嘟嘟,獲封「最萌星二代」,呢位小KOL喺網上人氣高企,粉絲人數有增無減。3歲嘅佢準備入讀幼稚園,近日提早試着校服,並去影學生相,Lucy一貫搞鬼作風,表情多多向鏡頭微笑,另一張更笑到見牙唔見眼,非常可愛。

Lu媽梁志瑩(Sophia)留言:「特登去番同一個地方,試圖搵番同一個姨姨,今次終於冷靜好多,忍得住冇V手啦。#好學生」Sophia上年第一次帶Lucy去影證件相,向來活潑好動嘅佢興奮到多次舉起V字手勢,而且笑容生硬,完美演繹「尷尬的微笑」,十分搞笑。而近日新工人姐姐到咗,佢對攝影相當有天分,幫Lucy影「寫真」,修長美腿出晒嚟,難怪Lu媽都大讚:「我覺得她開始有找到LULU的神韻(新姐姐keeps saying “lucy is so crazy)」睇嚟工人姐姐同Lucy一合即合!