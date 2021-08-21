星二代相睇？龔慈恩帶仙氣女見曾華倩1米91飛魚仔

娛圈唔少星二代都係潛力股，好似龔慈恩兩個仔女咁，細仔林卓毅高大有型似足韓星。而進軍娛圈嘅21歲大女林愷鈴（Ashley）就身材高挑仙氣逼人，係唔少宅男嘅夢中情人，但女神未有公開透露戀情，睇嚟仲係「上市」中！不過唔知係咪阿女唔急媽咪急，龔慈恩帶埋仔女同曾華倩飯叙，而曾華倩22歲高大威猛、香港游泳代表隊嘅愛子林浩賢都在場！

龔慈恩喺網上晒出合照，留言：「Happy gathering 💕謝謝華倩豐富的晚餐😋多年不見了，真的聊得很開心！」企喺中間嘅Ashley笑得非常開心，被兩猛男包圍！網民都問佢哋係咪帶仔女相睇，大讚郎才女貌好合襯，亦激讚兩位媽媽Keep得好好，「龔姐和華情姐都是80年代大美女，美絕五台山」、「歲月不敗美人（第一次覺得看照片林愷鈴看起來嬌小😂）兩位帥哥好高呀～～～」

獲封「最美星二代」嘅Ashley，身高1米73，8歲考獲鋼琴八級資格，畢業於聖保羅男女中學，喺2018年國際預科文憑（IB）中考獲41分最佳成績（滿分45分），之後入讀香港大學建築系！而林浩賢身高1米93，曾入讀傳統男校喇沙書院，自細參加大大小小游泳比賽事，多次奪獎，有「喇沙飛魚」之稱！