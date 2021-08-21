機械人伴食　好玩抵食又過癮

香港都有機械人餐飲喇！早年聽到外國或內地有機械人提供餐飲服務嘅餐廳時就已覺得好新奇，幾時到香港呢？最近終於有喇，仲要先後有兩間餐廳添，最新一間位於土瓜灣，主打親民西韓及港式美食；另一間位於灣仔，同樣供應韓國美食，不過主打韓燒，仲要係香港首間韓式扒房，自設熟成房，自家進行乾式熟成優質靚肉，但價格親民，驚喜滋味兼具。

摩登型格 親民抵食

剛開業嘅全新機械人餐飲服務概念店「btw」特聘3位機械人練習生AI YA（#01、#02、#03），「AI YA」（音：哎呀），簡單易讀又有親切感。而餐廳裝潢走創新工業風，店內設型格十足，有15呎長鐵皮貨櫃打卡牆，另有充滿時代感嘅機械人圖案霓虹燈飾，處處都可以打卡，加上全店佔地逾2,400呎，夠晒寬敞，提供舒適嘅用餐空間。機械人練習生AI YA #01會在門前為大家介紹餐廳，入座後便可掃描QR code以手機下單點菜；而AI YA #02及#03便會跟從指示從廚房送餐到餐桌旁，再由服務大使將食物端到大家面前，並貼心地介紹各款美食，2位機械人練習生與服務大使拍住上，為大家提供親切貼心嘅餐飲服務。餐廳主打韓式、西式及港式等多國人氣美食，如邪惡但超級美味嘅車打芝士醬配韓式炸雞、金黃香脆又有營嘅吉列魚柳精神早餐、超足料嘅溫泉蛋牛肉石鍋飯、一系列現場即製嘅手拉薄餅、甘甜滋潤嘅薏米人參雞燉湯、香味濃郁嘅馬來西亞風味咖喱等。店內另有兩大外賣王牌菜，分別係滋味烤雞及脆烤豬手，每日均新鮮現場烤製，一推出市場即大受歡迎，每日出爐時間前，都會出現人龍，為配合新店開業，推出新張優惠，以優惠價選購兩大王牌菜外賣，有興趣就咪錯過喇！

韓式扒房 熟成好肉

另一間位於灣仔嘅MAEK JEOK貊炙，上月底才正式開幕，有可能係全港首間引入機械人服務嘅韓菜餐廳。「貊炙」古意即韓式燒肉，屬高麗固有嘅飲食文化。以高麗古有嘅韓燒飲食文化為靈感，將歷史悠久嘅韓燒體驗於現代韓燒餐枱上，新舊融合，加上自設熟成櫃，以西式熟成28日嘅肉扒作韓式燒烤，打造出香港首間韓式扒房。餐廳以酒紅色為主調，配以原木系座椅，天花上飾有不規則矩形火爐裝置，氣派十足。自設乾式熟成櫃，經過熟成嘅牛肉外層與表皮油脂水分風乾，鎖住牛肉水分，肉經酵素分解，肉質軟嫩，肉味更為濃郁甘香。大門有穿起韓服嘅迎賓機械人，為大家介紹餐廳，甫坐下便有機械人為大家送上多款餐前小菜，統統以高低不規則嘅酒紅色器皿盛載，貫徹餐廳主題又極具特色。想一次過品味特色肉食，可點選Steak Omakase Selected Cut或House Dry Age Steak兩款套餐，前者嘅Steak Omakase有熟成醬油牛肋骨、和牛羽下肉、是日熟成牛肉及韓國五花肉；後者有USDA帶骨肉眼或USDA特上西冷供選擇，再配以熟成醬油牛小排及熟成醬油五花肉。兩款套餐均附有韓式前菜、韓鮮小品、韓式蒸蛋及3選一嘅韓食和甜品，人均只需幾百港元，抵食！