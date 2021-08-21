MIRROR正副隊長合體　Lokman孖AK變身日本暴走族

「MIRROR夏日企劃」輪到正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK）首次合體推出新歌《虎道門》，以日本暴走族裝束亮相外，Lokman赤膊上陣，大晒健碩身形，又跳又唱兼且Rap，盡顯Man爆男人味！

AK說：「希望每隻歌都可以表達唱者心聲，同Lokman做呢首歌時，節奏澎湃係想表現內心對舞台表演嘅一團火，盡情在台上發揮。」提到組合的誕生，AK透露由《全民造星》時已渴望跟Lokman合作，他指本身很喜歡Lokman Rap歌，而他構思的跳舞歌曲亦是以Rap作主軸，所以出跳舞歌第一時間會想成跟Lokman合作，他說：「參加比賽時，大家唔同Team，所以難有合作機會，到上年推出Solo歌已經想有合作機會，直至今年出咗《黑之呼吸》後，同花姐講想同Lokman有隻跳舞歌，上年出Solo歌，好多人問我幾時出跳舞歌，其實我一直諗住留番同Lokman先出跳舞歌。」而Lokman覺得自己同AK都是爆炸力比較大的表演者，齊合作可盡情爆炸一次！

男人的浪漫

《虎道門》歌詞率真、曲風剛烈，Lokman指二人相處模式同樣是簡單直接，有時毋需講太多已明白對方，絕對是男人的浪漫；而AK指關係融洽，未曾鬧過交，而他亦視Lokman為他的哥哥，以Lokman作榜樣，相處之道好像哥哥跟弟弟一樣。

MV主打日本風，以暴走族裝束貫穿整個故事，身上貼上紋身貼紙，AK透露原來MV拍攝過程波折重重，他指原定MV的拍攝日期，因受風雨影響而改期，他說：「改咗期拍攝之後，到嗰日已祈求唔好落雨，但拍到中段時已經有雨粉，好彩仲頂得住，但到拍攝尾聲落好大雨，亦好彩雨好快停，畀我哋可以完成MV拍攝。」

Lokman指今次排舞師花盡心思設計舞步，Break Dance絕不容易跳，Lokman說：「我哋都做咗幾個版本，每一次寫詞同錄音都係一個嘗試，因為唔知道出嚟效果係點，每一次等待個成品出嚟，就睇吓可以點改善，用咗唔少力。」