嚴崇天邀請着三點式影靚相　鄺芷凡點樣答？

藝人嚴崇天和鄺芷凡今午（21日）現身有線電視「東京2020殘疾人奧運會」記者會，場面熱鬧。2人受訪時指「東奧」完結後，一直有失落感，如今有「殘奧」補上，打趣心靈有慰藉，阿天更表示樂於幫手做多點宣傳工作，希望香港人繼續支持香港運動員，特別希望輪椅劍擊運動員余翠怡順利為香港摘金。

問到他們是否喜歡運動，阿天笑答：「東奧之後真係多咗熱情，依家學咗幾個月跆拳道，聽日會同人玩沙排，過幾日又會踢波，又定期健身，希望遲啲搵埋啲星級朋友，好似鄧健泓夫婦去打保齡、Aka去跑步，大家有個伴。（做乜突然之間變成咁？ ）因為我想操好啲線條，有機會影番輯靚相留念。」

鄺芷凡同樣表示開始去運動場跑步，但被朋友們取笑「似行路多啲」，阿天乘機邀請她說：「我有腹肌可影靚相，你都着三點式啦！」想不到她笑答：「如果要我再着泳衣，希望係360度零死角先會考慮。」

談到新工作，原來二人剛主持一個寵物節目，鄺芷凡表示：「我哋兩隻貓狗明星已經成為咗打卡對象。我本身冇養寵物，不過今次增加咗好多知識，遲啲如果真係養小動物都易上手。」阿天家有英短貓，但年紀開始老邁：「佢叫阿發，見證住佢由發哥變發爺！如果我再養嘅話，都希望係領養。」