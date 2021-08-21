奧運乒乓女團銅牌　杜凱琹點《誰令你心痴》獻父母

奧運乒乓球女子團體賽銅牌得主杜凱琹（阿杜）、李皓晴（皓晴）、蘇慧音（阿蘇）接受電台節目主持人車淑梅訪問。3位女將表示回味奪得奧運銅牌一刻，感覺完成任務。由亞洲錦標賽、世界錦標賽到亞洲運動會，並肩走過一段頗長的路：「我哋嘅凝聚力帶我哋嚟到今日嘅位置，好回味就係終於做到攬在一起嘅時刻！」

教練李靜曾笑說球員要多看鬼片壯膽，阿杜斬釘截鐵說肯定不是，看恐怖片反而令人難以入睡，影響訓練！皓晴說：「比賽吸收咗經驗，輸得夠痛就會記得，唔好去諗結果，否則就會變得冇膽！」阿蘇則認為比賽時要豁出去，放下自己所擁有的，從零開始去應付對手。

染頭髮「重生」

阿蘇的粉紅頭被李靜形容為「絕地反擊粉紅色」，她解釋說：「我鍾意染頭髮，好得意，染完後有一個全新嘅自己。幾年前世界賽染了Sharp嘅顏色，當時好單純，成日都想染粉紅色，覺得好靚，於是試吓，仲要喺起飛前嗰日染，等無人可以阻止到我，或者要我染番黑色……其實一開始都有幾多人話我隻色唔正經，畀人玩吓玩吓、唔認真踏實嘅感覺。咁啱嗰次打得好好，我就認定呢隻係自己嘅幸運顏色，令我有更好嘅發揮！」又說這次奧運抱住「全新的自己去比賽」的心態，結果成為功臣。阿杜笑說：「好幸運，上次贏咗丁寧，今次打得咁好，阿蘇一定要研究一種唔甩色嘅粉紅色！」而皓晴話：「只要佢贏波，我哋打得好，佢染乜嘢色都得！光頭都得！」

奧運獎牌是她們努力的成果，三人都珍而重之，表示會放在家中最當眼位置，並且「得閒攞嚟摸吓」。原來阿杜媽媽會用保鮮紙把獎牌包好存放在玻璃櫃。皓晴媽媽會把重要的獎牌放在家中展示，其他的則同樣用保鮮紙包裹，放進迷你倉。阿蘇指小時候爸爸的獎牌最多，現在二人的獎牌已放在一起，蘇媽媽還會把重要的獎牌連同相片一併展示。

三人於奧運獲得佳績，有賴家人的支持，在節目中送上不同的歌曲給父母以示感激。阿杜點播《誰令你心痴》，而阿蘇的選擇是姜濤的《矇着嘴說愛你》。最後送上鄭欣宜的《女神》：「其中一句『不要低頭，光環會掉下來』，就係叫每一個人都要相信自己，其實你比自己想像中更加犀利！」