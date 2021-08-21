諸葛紫岐生日扮美少女戰士　望發放更多正能量

名媛諸葛紫岐（Marie）昨日（20日）度過一個充滿童趣的生日！其Neway太子爺老公薛嘉麟和一對寶貝仔Arthur及Anderson，為38歲生日的Marie舉行一個以動畫「美少女戰士」為主題的生日派對，Marie化身為「美少女戰士」，紮了孖辮加上展示「絕對領域」，少女感爆燈！至於薛嘉麟則演繹動畫《美》中的「禮服蒙面俠」，舉手投足，甚至連甫士，都一樣扮得維肖維妙，而兒子們則穿了美少女戰士tee，變了「美少男戰士」！

Marie接受東網訪問，說生日派對是親朋好友們主動為她籌劃，她只是在派對舉行前數日才得悉，直言這個生日充滿愛！她說：「朋友同家人好錫我，幫我搞呢個咁開心嘅派對，而佢哋為咗我着美少女戰士嘅裙更啱身，短裙係我助手嘅媽媽幫我縫製，見到大家咁出心出力同我慶祝，真係超有愛，非常感恩！」問到老公薛嘉麟送了甚麼生日禮物，Marie聞言即笑說：「老公話已經送咗個禮服蒙面俠！都啱，佢成個人重新包裝，哈！囝囝好窩心，一見到我就錫錫，各自畫咗生日卡送畀我。」

Marie直言派對充滿童趣，同時也是其生日願望：「美少女戰士係熱心助人，永遠發放正能量，我嘅生日願望，係大家都好似美少女戰士一樣，凡事以正面同積極嘅態度面對，懂得關懷他人，發放愛心。同時保持一顆赤子之心，會獲得更多快樂！（今年事業上有何計劃？）我覺得都市人無論喺咩崗位，每日嘅生活都好繁忙緊張，其實可以培養一個小習慣，每日抽小小時間，為自己嘅身體同心靈打氣，停一停，飲杯靚茶，對身體好，又可以放鬆心情，我依家搞緊嘅茶葉生意，都係向呢個方向出發。」