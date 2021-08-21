蔡少芬爆入行人工　做主角都係得2萬蚊

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、洪欣及陳法蓉在內地真人騷《請吃飯的姐姐》裏合夥經營餐廳，公認是「廚藝擔當」的 Ada在第三集使出看家本領，炮製一味「菠蘿芬冰鎮咕嚕肉」，令不少客人都食指大動！在烹調的過程中，餐廳經理擔心咕嚕肉的分量太多，豈料一向愛玩笑的Ada開動「毒舌模式」：「不會，洪欣一個人都可以吃一盤，她臉又胖，嘴巴又大！」

除了煮食外，節目中，她們亦請來一名年輕的農場主，他帶了不少奇珍異獸來拜訪4位姐姐，朱茵與法蓉一看到小動物就立即「心心眼」，徒手觸摸蜥蜴和鴨子等，相反洪欣則被小動物嚇到咿嘩鬼叫，場面有趣。當談到兔子的繁殖話題時，3位星級媽媽忍不住分享當年的「坐月」時光，更齊齊鬥晒恩愛！朱茵大讚當年老公黃貫中無微不至：「他幫我燒薑水，還幫我洗頭髮的。」Ada也不甘示弱，憶述張晉擔當她的私人按摩師：「我晚上睡覺時會抽筋，我老公就會立刻起來幫我按摩，因為他是運動員，知道怎樣去按。」至於洪欣坐月時就慘被老公燙傷：「他不知道薑水是要把它放涼，幫我洗手時他很緊張，我把手伸出去，他就把整壺熱水倒下來，快把我燙熟了。」Ada聽畢再補一刀笑說：「他其實很討厭你，哈哈哈。」

談到收入話題，4位姐姐大方分享當年入行時的人工，Ada透露：「我那時候當選香港小姐後，就500元一個show，例如一部電視劇有20集，那就算40個show，如果你當主角，從頭到尾都有你的戲份的話，就只有2萬元。」朱茵則表示當年未畢業已有機會參與幕前工作，當時每月人工大約8,000元。至於法蓉大爆香港小姐的人工竟多年來也零增長，令全場嘩然：「我記得當選香港小姐後是每個月有固定人工，那個人工就很低，過了很多年之後我遇到一個新的香港小姐，我再問她現在每個月人工是多少，我沒想過過了那麼多年，她跟我那個年代的人工是一模一樣，沒有改過！」