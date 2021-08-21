未認愛先玩完！楊冪魏大勛傳分手　7月已露端倪

現年34歲的內地一線女星楊冪自與劉愷威離婚後，感情生活一直備受注目，她近多次被拍得和細3歲的男星魏大勛過從甚密，可是二人一直沒有認識過戀情。

可是未認愛先玩完，有內地傳媒證實，指「楊冪魏大勛已經分手」，分手消息傳出後，引起不少網民熱議，不少人都慨嘆：「沒有想到這段還沒有公開的戀情就如此倉促地結束了！」但亦有很多網民祝福楊冪可以早日找到屬於自己的幸福。

然而楊冪在7月接受訪時，暗示自己已單身，她以「斯人若彩虹，遇上方知有」形容自己，坦言自己也在等待自己的彩虹：「這真的是一件很美好的事情，雨總會停的，天晴了就會有彩虹，因為有這樣一份期待，之前的風風雨雨都不算甚麼事了！」而魏大勛在分手消息傳出後，今日（21日）在社交網上載自己的寶麗來照片，並留言：「有變得特别點嗎？」不少人猜測他是想改變現有的自己，似乎想自己重新出發。

其實魏大勛曾多次公開表達對楊冪的愛意，2人因合作《密室大逃脫》而傳出緋聞，多次被拍到身穿情侶配件約會，在魏大勛生日當天，楊冪還特地搭飛機到上海為他慶生，甚至有媒體直擊2人同進同出一個社區，疑似已經同居，還傳出他們論及婚嫁的消息。