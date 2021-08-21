自資唱片公司簽新人？謝安琪開心年輕人有音樂夢

歌手謝安琪（Kay）今日（21日）出席兒童故事書活動，與小朋友分享閱讀英語故事書的樂趣，期間以英語應對提問，又即場畫畫。她透露平時會跟子女講故事，而身為演員的老公張繼聰講故事時，更會有不同的演繹方法，雖然4歲的細女識字不多，但都會以自己獨特方法去表達故事，她讚小朋友創作力豐富，她亦從子女身上得到不少啟發。

最近自資成立唱片公司的她，表示公司有很多計劃，包括推出新歌及拍MV等：「專輯就未有咁快出，演唱會係計劃之內，但冇咁快。」她坦言自組公司困難重重，因為很多事情要由自己決定，要慢慢去學習，認為到了現時這個年齡，仍有機會學習新事物是開心事。問到有否問老公意見？她說：「都有問佢意見，但唔會搵佢幫手，佢都好忙。（有冇諗過簽新人？）我未有咁叻簽新人，不過收到好多年輕人Send啲作品畀我，問我會唔會簽佢或者唱佢嘅作品，有時啲朋友又會傳佢哋姪仔嘅相畀我，咁多年輕人對音樂有夢想係好開心。」

至於有指ViuTV向她招手加盟，她稱已過去的事就不作討論：「我嘅經理人事務都係由自己公司負責，可能以前細個唔會咁做，但人生到呢個年紀就乜都試吓。」