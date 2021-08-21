獲粉絲買廣告慶生！Gin Lee唔做歌手會做乜？

歌手Gin Lee（李幸倪）、泳兒、曾比特及陳逸璇等，今日（21日）輪流現身赤柱戶外音樂會，吸引大批市民到場欣賞表演。8月26日生日的Gin Lee獲粉絲現場送上生日歌，令她十分高興，她説：「佢哋喺港鐵同巴士站登廣告祝賀我生日，一見到好Surprise，又會唔好意思，因擔心佢哋要花費好大，其實我都同佢哋講咗唔好送生日禮物，將預備送禮物啲錢捐去做慈善，佢哋都好聽話，我好開心。」

她於現場獻唱新歌《日出是讓街燈安睡》，歌曲內容大致講述人生無論為生計或夢想都好，追求耐了有難免會攰，她説：「會諗繼續堅持定放棄，但有呢個念頭未必係壞事，識咁諗即係代表你會珍惜，自己都經常會問自己應唔應該堅持做歌手。（你咁成功仲要諗？）每次遇到困境都會諗㗎，諗咗咁多次都仲堅持，就證明咗我真係好鍾意唱歌。」她笑説若有天不當歌手，會轉移跑道教唱歌。

唱歌對生活宣洩

泳兒則表示唱歌是她對生活宣洩的一種途徑，她説：「呢兩年疫情生活上好大轉變，少咗見屋企人同朋友，工作亦減少咗。（工作少咗嗰段時間點過？）人類嘅適應力好強嘅，咪慳啲使囉，哈哈！我鍾意買家品，依家應買先買，同埋我哋做藝人係要靚，以前啲衫好少重覆再着，依家會襯完再襯睇吓點樣Mix & Match唔好嘥，反而令自己襯衫進步咗，以前自己懶乜都搵形象設計，依家自己Handle得到嘅騷會自己搞掂。」