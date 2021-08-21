台灣金曲獎︱孫盛希晒「南半球」　胸鬥蔡家蓁

《第32屆金曲獎頒獎典禮》今晚（21日）在台北舉行，騷前進行紅地氈環節，一眾女星鬥性感，其中入圍「最佳華語女歌手獎」的孫盛希身穿吊帶低胸透視長裙，盡騷「南半球」及長腿！而入圍「最佳台語女歌手獎」的多位歌手亦不甘示弱，同以性感上陣，其中蔡家蓁以開到肚臍的大低胸兼高衩的黑白長裙現身，朱海君就以開胸白色晚裝上陣，曹雅雯就以粉紅色低胸西裝現身，隱約大晒上圍，而黃妃就以黑色低胸西裝上陣。

至於出道30年首次入圍「最佳華語女歌手獎」的蘇慧倫就壓軸現身，她以灰色斜膊晚裝上陣，但不及他人性感。而紅地親主持是瑪麗和「鼓鼓」呂思緯，至於頒獎典禮就由Lulu（黃路梓茵）獨自主持，她打頭陣行紅地氈，以一身「聖誕樹」裝束登場。

今年入圍「最佳華語男歌手獎」的有林俊傑、韋禮安、吳青峰、李泉等人，但前兩者因工作未能到場出席。而入圍「最佳華語女歌手獎」就有田馥甄、蘇慧倫、孫盛希、萬芳、譚維維等人，而田馥甄及吳青峰就事先講明不會行紅地氈。至於林宥嘉等人會擔任頒獎嘉賓，「金曲歌王」李玖哲及「歌后」彭佳慧等人就會擔任表演嘉賓。而今年因為疫情，不設觀眾入場，星光亦較為黯淡。