台灣金曲獎︱揮低萬芳蘇慧倫　田馥甄首奪歌后

台灣金曲獎歌王歌后出爐，S.H.E成員田馥甄（Hebe）擊敗萬芳和蘇慧倫，首奪「最佳華語女歌手獎」；至於歌王方面，賽前呼聲最高的林俊傑大熱倒灶，敗給台灣歌手杜振熙（蛋堡），令不少人跌眼鏡。

田馥甄得獎時眼泛淚光，她逐一感謝家人、S.H.E的好姊妹、青峰和歌迷朋友。她還特別感謝前公司華研唱片：「麥克風是我的樹洞，讓我把無人知曉，不能言說的心事，唱進歌裏，得以傾吐，在這個不容易的時代，我想祝福每一個人，你們都有困難的地方，希望你們也可以找到屬於你們的樹洞，身心安適，一切都好。」她又形容自己是一個登山者：「但剛剛走上台的那段樓梯，我腿軟了！我從小就愛洗澡時唱歌，媽媽很常喊：『甄啊，你洗好沒！』如今拿到歌后，我可對着媽媽高喊：『媽媽，我沒有浪費水，我拿到金曲獎了！』」

而角逐「最佳單曲製作人獎」的台灣天王周杰倫雖被睇高一線，不過最終還是敗給次熱門的方大同的《麵麵》之下，不過方大同未有現身頒獎禮攞獎。

至於盧廣仲的《刻在我心底的名字》揮低萬芳的《阿峰今天沒有來》及五月天的《因為你 所以我》奪得「年度歌曲獎 」。