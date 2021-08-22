【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十五壬寅金破日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午1時至3時、下午3時至5時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：嫁娶、祭祀、移居

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、山羊座

白羊座

心浮氣躁，令身邊人受罪，勿讓負能量積壓。

金牛座

看似失敗的事出現轉機，證明努力沒有白費。

雙子座

頭昏腦脹，反應遲鈍，不宜外出跟人談公務。

巨蟹座

心情有點低落，身邊人的關懷令你感動不已。

獅子座

投資傳來捷報，宜再接再厲，但要留意風險。

處女座

與人夾份投資易獲利，有助改善財務狀況。

天秤座

情緒不穩，易做錯決定，宜找家人為你分憂。

天蠍座

人緣不錯，相約朋友聚一聚，可望盡興而歸。

人馬座

有些事情需要耐心處理，心急只會弄巧成拙。

山羊座

做事有分寸，懂得分清輕重緩急，獲得好評。

水瓶座

處理公務宜速戰速決，勿拖延至下午才行動。

雙魚座

感情狀況穩定，但仍要努力栽培才有好成果！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 財運升

（跌）猴 是非多

鼠

猶豫不決，不敢行動，有可能錯失良緣。

牛

貴人出現，只要努力工作，回報不會小。

虎

運勢不過不失，但要小心處理人際關係。

兔

貪字得個貧，遠離投機賭博，財運變好。

龍

工作顯得力不從心，今天不宜多管閒事。

蛇

事業受挫，宜控制脾氣，提防小人暗算。

馬

桃花運一般，表白要看時機，切勿着急。

羊

財運稍遜，意外開支變多，要學懂節約。

猴

是日沖煞，工作運下降，易捲入是非圈。

雞

人氣欠佳，容易因為面子問題而得罪人。

狗

運勢平平，宜腳踏實地，以免自討苦吃。

豬

愛情受到考驗，適當時候要作出讓步啊！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

面相篇：贏在起跑線上的體相特徵

有些人每天勤勞肯幹，到頭來收入和付出不成比例；又有些人似乎沒付出努力，卻得到豐厚財富。單是從體相來看，可以通過幾個位置看人一生是否富貴有福氣。

1.腳背有肉

腳背柔軟有肉，厚實且不露骨，看不到任何青筋暴起的人，性格憨厚老實，腳踏實地，從不做投機取巧的事，也不指望天上掉餡餅，踏踏實實走好每一步。這種人多數在事業方面做得比較順利，人緣好，有貴人相助，容易成功。

2.印堂飽滿

印堂位於兩眼之間，眉頭處的地方，在面相學上又叫命宮。印堂豐隆飽滿的人，頭腦聰明，思維敏捷，為人大氣仗義，人際關係不錯，易得到貴人提攜和幫助。這種人多數在事業方面發展得不錯，財運好，自身會賺錢，天生具有經商頭腦，無論身處怎樣的環境，都能做得非常出色，收入可觀。

3.手大有肉

在相學中，有「手大抓金，手小抓土」的說法。一個人的手大有肉，顏色紅潤光潔，表示此人有一定經濟實力，收入可觀，日子過得富裕。這種人多聰明能幹，財運也好，是天生的賺錢好手，無論從事哪種職業都很易成功，短時間就能發達起來。