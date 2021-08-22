黃曉明爆響口！想同Baby生女湊「好」字

內地男星黃曉明自事業起飛後，傳跟現婚姻危機的太太Angelababy「破鏡重圓」。他於綜藝節目中，被踢爆Angelababy曾代他出席嫲嫲的壽宴外，近日他透露有意再添女兒，兩公婆被指隔空晒恩愛。

黃曉明和Baby的婚姻狀況一直備受關注，早前有傳男方事業翻生，成功化解婚變危機。近日於內地綜藝節目《中餐廳》第5季擔任店長的曉明，在新一集提及和太太的相處模式，當內地女星寧靜問他如何處理夫妻冷戰或吵架問題時，他說：「自己永遠是先認錯、先求情的那個，每次吵架過了一、兩分鐘就調節好了。」寧靜說：「你對愛的人才會這樣。」曉明即靦覥說：「我對所有人都這樣。」

期間曉明自爆與Baby有意再生小孩：「想有個女兒，現在已經有兒子了。」眾人即為他打氣：「再接再厲！」他笑言：「我有這麼好的運氣嗎？」雖他揚言想「再造人」，但相信今年內難成事，因Baby要連踩兩個綜藝節目，他亦要拍攝《中》及另一部電影。

傳Baby代夫現身

另外，早前他為了趕拍《中》，只能透過視像向93歲的嫲嫲賀壽，當他跟壽宴中的家人合唱生日歌時，有網民表示雖然看不見Baby身影，但清楚聽見其獨特聲音，猜測她低調代曉明出席，氹長輩開心。