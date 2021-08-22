東方日報C1：福布斯中國名人榜出爐　易烊千璽冧莊登頂

剛剛出爐的2021年福布斯中國名人榜公布十大名單，身家逾5億元、現年20歲的內地小生易烊千璽，連續兩年登頂，一哥位置絲毫不動。而內地諧星賈玲雖然美貌與智慧不並重，但憑自導自演的淚崩電影《你好，李煥英》跳升90級，由去年第93位一躍至第3位。身為奧運劍擊冠軍張家朗師兄的王嘉爾，更是唯一香港代表殺入十大！

2021年福布斯中國名人榜，統計2020年7月1日至2021年6月30日，在各自領域具有優異表現的演員、歌手、主持人、導演、作家、模特兒、運動員等中港台及澳門名人（不包括商業名人）作為候選人，通過商業價值和作品影響力等，進行綜合排名成榜。

影壇地位超卓

在TOP 10名單中，13歲以內地男團TFBOYS成員身份出道、現年20歲的內地小生易烊千璽，如去年一樣繼續穩佔榜首位置，他憑電影《少年的你》在影壇大放異彩，成為最年輕的金像獎及金馬獎影帝提名，更獲金像獎最佳新演員等殊榮。去年12月上映的內地電影《送你一朵小紅花》中，身為男一的他飾演抗癌少年，贏盡口碑，票房累積約17.2億港元。他再下一城，跟吳京合演由徐克及陳凱歌執導的內地電影《長津湖》，足見其在影壇位置舉足輕重。加上他以音樂說故事概念打造的專輯《後座劇場》，以及參的綜藝節目《這！這就是街舞》大展超卓舞技，令其人氣持續上升，為他帶來多個廣告，難怪身家超過5億元，穩站內地演藝圈一哥位置！

傳楊冪與魏大勛分手

屈居第2及第3位分別是內地男星王一博及女諧星賈玲。現年24歲、去年佔第9位的王一博，繼內地劇集《陳情令》後，多部作品包括《有翡》、《我的奇怪朋友》等繼續維持超強人氣，更被視為劇界一哥。雖然以往上榜的都是顏值高的俊男美女，但去年佔第93位的賈玲，明顯靠智慧大躍進，跳升90級至第3名，當然她主演兼執導的淚崩電影《你好，李煥英》成為其跳板，《你》片除了是今年內地賀歲檔票房冠軍，更以約65億港元票房，成為內地票房總榜第2位。

至於第4至第6位分別是楊冪、周杰倫和張藝興，第9位的王俊凱跟去年一樣，毫無懸念留守十大之列。至於第7位的趙麗穎即使今年和內地小生馮紹峰離婚，但未有損人氣，和王一博合演的劇集《有翡》再掀起古裝劇熱潮，全網播放量逾54億次！同樣失婚的楊冪，劇集、綜藝節目及廣告吸金不停，雖一直傳跟年輕3歲的魏大勛拍拖，但昨日瘋傳他們已分手。至於去年第4位、今年第5 位的42歲台灣天王周杰倫，在十大名單中是年紀最大，被指是「不老神話」，惟日前他為內地的線上活動演出時，被網民批評聲音沙啞，即使把歌曲降調，仍唱不到高音：「上了年紀，嗓音透着吃力及疲憊」、「是不是嗓子出了問題？」

另外，去年排第41位的王嘉爾，今年跳升至第10位，是十大中的唯一香港代表！身為奧運劍擊冠軍張家朗師兄的他，成為網民熱話，認為他的努力終於被肯定。他在過去的年度中，於內地演藝圈保持超高人氣，其個人工作室及品牌TEAM WANG涉獵填詞、作曲、製作及MV導演的領域，將他由歌手踩過界成為音樂創作人外，更和時裝品牌聯乘合作。現年27歲、在香港土生土長的王嘉爾，本為前香港劍擊代表隊成員，2011年被韓國娛樂公司JYP睇中招攬為練習生，2014年以男團GOT7成員身份出道後迅即爆紅，近年他集中火力在內地發展。

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