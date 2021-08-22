減肥為乜？唐詩詠睇舊美食相止癮：仲有6日！

無綫視后唐詩詠自拍《唐人街》後，就不停的開打戲，繼之前《超能使者》，現時她亦忙於拍攝新劇《隱形戰隊》，而於開拍此劇前，演員們都分別「練兵」，各自苦練，詩詠近期除了勤做體能運動外，當然食物方面都要配合才可達標，故她一直都有控制食量。日前，劇組齊齊食PIZZA、炸雞，詩詠拍片放上社交平台限時動態，她不停嘩嘩聲，但最後一句係：「不過有得眼冇得食！」相當忍得！

另外，於日本做完奧運採訪的方力申現時仍於當地，更經常將美食相、食店環境相放上社交網，詩詠又恨又唔抵得，於是於社交網上載二人合照，並留言謂：「呢位師兄奧運超額完成任務，本來戥佢好開心，佢係見到佢日日喺東京食好嘢，又去咗好多好地方，好辛苦好嬲呀！愈睇愈難過，但又記低有咩餐廳可以去......」點知方力申見到個POST即留言：「黐線㗎妳！使唔使出POST AH！」出完呢個POST詩詠似乎都未「釋懷」，又上載食日本PANCAKE的舊相，又留言：「美食只能回味」，之後又Hashtag「還有6日」，其實6日代表咩呢？

詩詠接受東網訪問時終於「解畫」，佢話：「我劇入面個主景仲有6日要拍，呢套劇需要拍好多動作戲，需要大量體能，依家惟有盡量增肌減脂，不過一直開工，都好少時間可以做GYM，我依家先搵到個方法，要做重力運動，例如舉啞鈴，咁先可以去腫同身上積聚嘅鈉。」