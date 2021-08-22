【心理測驗】在動物園尋找自我才是正經事

大部分人的一生中，都有一大段時間是被工作填滿，就連前半生的努力學習，亦是為此而鋪路，所以選擇一個合適的職業和方向，可說是生命中最重要的選擇題。不過要找到自己熱愛並堅持下去的道路也並非易事，如果你正在處於這一個迷茫期，不妨玩一玩心理測驟，為自己來找一找出口的光！最近日網流傳一個據說超級神準的「動物園」心理測驗，一個選擇就可以看出你的個性及適合的工作類型，試一試，說不定有新突破呀！

【問題】

假如你有機會變成動物園的一種動物，代替牠們上班，你最想變成以下的哪一種動物呢？

A.樹熊

B.熊貓

C.企鵝

D.海豚

【結果分析】

A.穩定的辦公室工作

選擇當樹熊的你，想必是被牠們慵懶的生活所吸引吧！這樣的你，比較適合工作量不多且穩定的工作，如辦公室的行政、技術類的工作，固定的工作內容令你感到安心且舒適。另外，你是一個不善於社交的人，對處理人際關係感到有壓力和煩惱，所以不適合銷售類等服務性行業。

B.需與人接觸的行業

當熊貓成為你所想，必有着自己獨特的魅力，在團體中是閃閃發光的存在，熊貓作為動物園內最受歡迎的動物之一，以自身的強大魅力吸引住觀眾的目光。因此在眾多行業中，如輔導員、老師、銷售、公關等需要與人接觸的行業都非常適合你。相反，要你處理日復一日的工作，反而你會受不了。

C.需團隊工作的職業

要是選擇當企鵝，表示你適合一些需要團隊合作的工作，企鵝是團體動物，經常結伴而行。團體的工作可以令你更加有歸屬感，而且亦更有一起努力奮門的動力，讓你不會感到是孤身一人，好像舞台策劃、活動籌劃、電競、合夥、演員等都是一些適合你的選擇。

D.具有挑戰性的工作

人見人愛的海豚是你的選擇的話，適合一些具挑戰性且變化多的職業，海豚擁有高智慧、充滿好奇心且學習能力強。充滿刺激感的工作會令你充滿動力，你總是懂得善用自己的能力化險為夷，完成一項又一項的挑選，令人對你十分信服。因此，凡需要談判或管理的職業非常適合你，如投資經理、律師、調解員、經理人等，一成不變的工作真的不太適合你。